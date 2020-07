Les 5 sortides post-confinament al Centre de Catalunya

Després d’aquest temps de reclusió, la natura i totes les activitats que podem fer a l’aire lliure se’ns presenten més atractives que mai.Uus hem preparat una selecció de sortides que ens ajudaran a reconnectar-nos amb l’entorn. Et presentem cinc opcions perfectes!

1. El Bosc de les Creus

Arran de l’incendi forestal del 2015 que va afectar Sant Salvador de Guardiola, Òdena i El Bruc, l’artista Marc Sellarés va idear el projecte El Bosc de les Creus. Va decidir fer una intervenció en forma de ritual per acompanyar el dol, transformant els pins cremats en creus, situades per tot el terreny cremat. Exactament 1293 creus, tantes com hectàrees cremades, com si es tractés d’un enorme cementiri. Tot i que amb el pas del temps, actualment només queden un centenar de creus dempeus, la visita continua sent impactant. S’hi pot accedir des de la carretera BP-1101 (entre el km 6 i 7).

2. El sender a Sant Jaume de Vallhonesta pel camí dels Maquis

Un itinerari circular senyalitzat del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac que transita pel sector oriental del terme de Sant Vicenç de Castellet. Amb inici i final al camí de Vallhonesta, durant el trajecte trobarem balmes, barraques de vinya o el mas i l’ermita de Sant Jaume de Vallhonesta. Sense aturades es pot completar en un parell d’hores.

3. Passeig pel canal medieval de la Sèquia

La Sèquia és el canal medieval (s.XIV) que ha permès el creixement de Manresa i el desenvolupament agrari d’una bona part del Pla de Bages. Seguir el camí que voreja el seu recorregut, de 26 quilòmetres amb un desnivell mínim, constitueix una experiència veritablement memorable: temples, fortificacions, obres hidràuliques, masos i espais naturals transformats per l’aigua ens ajuden a entendre les arrels d’aquest territori d’interior, al cor de Catalunya.

4. El camí dels Santuaris

Un itinerari natural, per gaudir en bicicleta de muntanya o a peu, que vol recuperar la memòria al voltant dels antics camins que conduïen des de Cardona fins als termes de Riner i Pinós (al Solsonès) a la recerca dels dos grans santuaris marians de la Catalunya Central: Nostra Senyora de Pinós i la Mare de Déu del Miracle. Uns itineraris plens de grans masos i indrets marcats per la història, que ressegueixen obagues i engorjats; i des d’on es poden contemplar visions magnífiques del nostre país.

5. Cinc miradors a la comarca de l’Anoia

Prepara les xiruques i posa-les a punt perquè us proposem els cinc millors miradors que hi ha a la comarca de l’Anoia. Cims i turons on val la pena enfilar-se per no perdre’s les grans vistes que amaguen. Alguns ens faran agafar més gana que altres pel seu desnivell, però gairebé tots són de dificultat moderada, fàcil. Això sí, cal anar ben equipats de sabates i roba, agafar una cantimplora i sobretot no deixar-se la càmera de fotos. Les nostres cinc propostes són: el Puig de Sant Miquel a Rubió, La Tossa de Santa Margarida de Montbui, el Puig Aguilera a Òdena, l’Agulla Grossa i el Grony de Miralles a la Serra de Miralles, i el Puig Castellar a la Serra d’Ancosa.

