Estafa massiva per SMS amb falses multes de trànsit

La Policia ha alertat, aquest dimecres, de l’arribada massiva d’un missatge SMS fraudulent a nombrosos telèfons mòbils d‘Andorra. Segons han informat, es tracta d’una estafa que suplanta la identitat del cos policial i que s’està enviant des de diversos números de telèfon estrangers. Segons publica RTVA, en el missatge, els estafadors fan creure als destinataris que han rebut una multa per una infracció de trànsit. El text assegura que la suposada infracció ha estat detectada i registrada automàticament per un sistema fix de control de trànsit.
Per a consultar els detalls de la suposada sanció, l’SMS inclou un enllaç. És precisament en accedir-hi quan es produeix el risc, ja que els ciberdelinqüents aprofiten aquesta acció per a intentar obtenir dades personals i informació sensible de les víctimes.
Davant aquesta situació, la Policia recorda que mai comunica multes ni notificacions oficials a través d’aquest tipus de missatges. Per aquest motiu, recomana no clicar cap enllaç inclòs en l’SMS, no facilitar dades personals i procedir a bloquejar el número remitent i eliminar el missatge.
Les autoritats insisteixen en la importància de mantenir la prudència davant qualsevol comunicació sospitosa i verificar sempre la informació a través dels canals oficials abans de fer cap acció.