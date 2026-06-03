El GPS demana informació sobre les derivacions mèdiques fora d’Andorra i el suport a pacients i famílies

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata (GPS) ha presentat una demanda d’informació per a conèixer amb detall les derivacions de pacients fora d’Andorra per a rebre tractaments mèdics especialitzats, així com els mecanismes de suport i acompanyament que tenen a la seva disposició les persones afectades i les seves famílies. La iniciativa, impulsada per la consellera general, Laia Moliné, té per objectiu disposar d’una visió completa de l’abast d’aquestes derivacions durant els anys 2023, 2024 i 2025, tant pel que fa al nombre de pacients afectats com als recursos públics mobilitzats per a garantir l’accés als tractaments necessaris.
Entre la informació sol·licitada hi figura el nombre total de pacients derivats fora del Principat, desglossat per especialitat mèdica, centre hospitalari i país de destinació. També es demanen dades específiques relatives als pacients oncològics i a les sessions de radioteràpia realitzades a l’exterior, així com els costos assumits per la CASS i/o el Govern derivats d’aquestes derivacions.
El Grup Parlamentari Socialdemòcrata considera necessari analitzar no només la dimensió sanitària d’aquestes situacions, sinó també l’impacte que tenen sobre els pacients i el seu entorn familiar. Per aquest motiu, la demanda d’informació inclou preguntes sobre els convenis i mecanismes de col·laboració existents amb fundacions, entitats socials, establiments hotelers o altres organismes que ofereixen allotjament durant els tractaments mèdics fora del país.
Així mateix, es vol conèixer quantes persones s’han beneficiat d’aquests recursos, si hi ha hagut casos en què les famílies no hi han pogut accedir per manca de disponibilitat i quins instruments té l’Administració per a detectar situacions de vulnerabilitat econòmica o social associades als desplaçaments mèdics de llarga durada.
La demanda també sol·licita informació sobre les ajudes destinades a cobrir despeses d’allotjament, desplaçament, manutenció i acompanyament familiar, així com sobre la despesa pública associada a aquestes prestacions durant els darrers tres exercicis.
Per al Grup Parlamentari Socialdemòcrata, «és fonamental disposar de tota aquesta informació per a avaluar si els recursos actuals són adequats i suficients, i per a identificar possibles mesures de millora que permetin garantir un acompanyament digne i efectiu a les persones que, per motius de salut, es veuen obligades a desplaçar-se fora d’Andorra per a rebre tractament».