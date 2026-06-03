La música, protagonista a les activitats d’estiu del Llaç d’Animació i l’Àrea de Joventut d’Encamp i del Pas

El Comú d’Encamp obrirà aquests dimecres i divendres -dies 3 i 5 de juny- les inscripcions per a les activitats d’estiu 2026, una proposta que enguany arriba sota la temàtica ‘Que soni l’estiu!’, amb la música com a fil conductor de totes les activitats lúdiques, educatives i de convivència adreçades als infants i joves de la parròquia. L’objectiu és que visquin una experiència plena de ritme, energia i creativitat a través de jocs, reptes, gimcanes i activitats inspirades en diferents estils musicals i formes d’expressió artística.
La proposta busca fomentar la convivència, el moviment, les emocions i el treball en equip mitjançant la música. Els més petits descobriran el món dels sons i el ritme amb activitats lúdiques i sensorials, mentre que els més grans participaran en grans jocs i reptes convertint-se en autèntics exploradors del ritme.
Experiències úniques als Cortals d’Encamp
Una de les activitats organitzades pel departament d’Infància i Joventut del Comú d’Encamp són les tradicionals Colònies als Cortals, adreçades a infants i joves d’entre 8 i 17 anys. Enguany, es dividiran en tres torns: del 6 al 15 de juliol, del 20 al 29 de juliol i del 3 al 12 d’agost. Cada torn comptarà amb 40 places disponibles, cinc de les quals estaran reservades per a joves del Pas de la Casa.
Les inscripcions per a les Colònies dels Cortals s’han obert aquest dimecres 3 de juny, a les 10 h, i es poden fer telemàticament a comuencamp.ad o presencialment a les recepcions dels centres esportius. Els preus per setmana seran de 244,19 euros per als infants i joves de la parròquia, 291,52 euros per als participants de la resta del país i 493,48 euros per als inscrits de fora d’Andorra. També s’aplicarà un descompte del 10% per als titulars del Carnet Jove o Carnet Piolet i un 20% de descompte per al segon germà o germana inscrit.
Un estiu divertit al Llaç d’Animació i l’Àrea de Jovent
Les activitats d’estiu del Llaç d’Animació, adreçat a infants de 3 a 5 anys, tindran lloc del 6 de juliol al 4 de setembre, de les 8 h a 20 h. En aquest cas, s’oferiran 35 places setmanals tant a Encamp com al Pas de la Casa.
Pel que fa a les activitats 4×15 de l’Àrea de Jovent, destinades a infants de 6 a 11 anys, aquestes es desenvoluparan del 6 de juliol al 4 de setembre en horari de 8 h a 20 h. Les activitats disposaran de 60 places setmanals a Encamp i 15 al Pas de la Casa.
Les inscripcions per a les activitats del Llaç d’Animació i de l’Àrea de Jovent es podran formalitzar a partir del divendres 5 de juny, a les 10 h a comuencamp.ad o presencialment a les recepcions dels centres esportius. Els preus són de 90,68 euros per setmana de cinc dies i de 79,36 euros per setmana de quatre dies.