Esquí de muntanya: La prova individual podria ser la gran novetat dels Jocs Olímpics d’Hivern del 2030

L’esquí de muntanya ha estat proposat pel Comitè Organitzador dels Alps Francesos 2030 com a esport addicional, aprofitant que els comitès organitzadors dels Jocs Olímpics tenen l’oportunitat de proposar la inclusió d’un o més esports específics per a la seva edició dels Jocs. El Grup de Treball del Programa Olímpic (OPWG) del Comitè Olímpic Internacional (COI) ha reconegut el potencial d’aquest esport per a aportar un valor significatiu al programa olímpic, gràcies a la seva consolidada implantació a les regions alpines i a la fortalesa de països capdavanters com França. A més, considera que contribuirà a augmentar la diversitat i l’atractiu dels Jocs, consolidant l’impuls olímpic que l’esquí de muntanya ja ha adquirit.
Aquest esport encaixa plenament amb la visió dels Alps Francesos 2030, ja que posa en valor un entorn de muntanya autèntic amb unes necessitats mínimes d’infraestructura, alhora que ofereix formats de competició atractius i accessibles, capaços d’inspirar un públic ampli, especialment les generacions més joves.
La proposta d’incloure l’esquí de muntanya va ser examinada pel Grup de Treball del Programa Olímpic, el 9 de juny de 2026 i presentada pel seu president, Karl Stoss, durant la reunió telemàtica del Comitè Executiu del COI.
Si la Sessió del COI aprova la proposta, l’esquí de muntanya formarà part del programa olímpic per segona vegada, després d’haver debutat com a esport addicional proposat pel Comitè Organitzador dels Jocs Olímpics d’Hivern de Milano Cortina 2026.
Després de l’èxit assolit a Milano Cortina 2026, que va confirmar l’elevat interès del públic, la seva capacitat d’atreure els joves, de generar un gran ambient i el seu alt nivell competitiu, els Alps Francesos 2030 preveuen incloure cinc proves repartides en tres disciplines d’esquí de muntanya.
En concret, s’ha proposat afegir les proves individuals masculina i femenina a les proves d’esprint masculí, femení i mixt i de relleus que ja es van disputar a Milano Cortina 2026. Aquesta ampliació aportaria un marcat caràcter alpí al programa olímpic i estaria alineada amb els objectius d’innovació i arrelament territorial dels Jocs.
Finalització del programa de disciplines, proves i quotes d’atletes
El Comitè Executiu del COI també ha acordat modificar lleugerament el calendari per a la definició definitiva del programa de disciplines, proves i quotes d’atletes dels Jocs Olímpics d’Hivern dels Alps Francesos 2030.
Aquesta decisió serà adoptada en les setmanes posteriors a la Sessió del COI, amb l’objectiu de desvincular-la de les decisions relacionades amb la iniciativa «Fit for the Future», previstes per a finals de juny, ja que el procés dels Jocs de 2030 continua basant-se en els principis de l’Agenda Olímpica 2020+5.
Actualment, s’està duent a terme una revisió del programa olímpic per a avaluar les disciplines, les proves i les quotes d’atletes que formaran part dels Jocs dels Alps Francesos 2030. Aquest procés inclou tant les disciplines i proves ja existents com les possibles noves incorporacions.
La decisió es basarà en una revisió sistemàtica de les dades obtingudes durant els Jocs de Milano Cortina 2026. Aquesta anàlisi inclou un estudi de l’atractiu global de cada esport, amb catorze indicadors relacionats amb les audiències televisives i digitals, l’interès del públic, l’assistència d’espectadors i la cobertura mediàtica, per a determinar la popularitat de cada esport, disciplina i prova.
L’estudi abasta mercats clau dels cinc continents i aplica una metodologia homogènia, tal com s’ha fet en anteriors edicions dels Jocs Olímpics. Totes les dades són recollides i validades per una entitat independent.
Aquesta metodologia, revisada per totes les federacions internacionals d’esports d’hivern i aprovada pel Comitè Executiu del COI el juny de 2025, es fonamenta en quatre principis bàsics: equitat, solidesa, rigor i coherència.
Altres criteris importants són la universalitat, la participació i el desenvolupament dels esports i les disciplines avaluades, d’acord amb els sis eixos d’avaluació aprovats pel Comitè Executiu del COI per al programa dels Alps Francesos 2030.
El nou calendari permetrà al Comitè Executiu del COI disposar del temps necessari per a analitzar amb deteniment totes les dades disponibles tant de les disciplines existents com de les noves propostes.
La decisió final l’haurà d’aprovar l’Assemblea General del COI.