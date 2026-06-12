Dissabte se celebrarà una nova edició de la Càtedra de Pensament Cristià, a la Seu

La sala d’actes del Seminari Diocesà d’Urgell, a la Seu, acollirà aquest dissabte, 13 de juny, la Càtedra de Pensament Cristià, que enguany arriba a la seva XXIII edició sota el títol “Dignitat infinita”. La jornada serà inaugurada a les 10:30 hores pel bisbe d’Urgell i copríncep d’Andorra, Mons. Josep-Lluís Serrano, i comptarà amb les següents ponències:
- Dr. David Lorenzo, director de l’Institut Borja de Bioètica de la Universitat Ramon Llull, que parlarà sobre «El respecte a la dignitat de la persona en les primeres etapes de la vida».
- Dr. Xavier Escribano, professor titular d’Antropologia Filosòfica de la Universitat Internacional de Catalunya, amb la conferència «Viure amb dignitat. La relació amb els altres».
- Dr. Francesc Torralba, director de la Càtedra de Pensament Cristià, que clourà la jornada amb la ponència «Pacificar el procés final de vida amb dignitat».