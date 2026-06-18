Esquí: Canvis a l’equip nacional masculí i un nou EEBE U23

Per a la pròxima temporada ja es treballa amb una petita reestructuració en l’equip nacional masculí. Així mateix, el que era equip nacional que incloïa els esquiadors més joves i l’antic EEBE U19 es fusionen en un EEBE U23. Pel que fa a l’equip nacional, Xavier Cornella tindrà l’estatus de grup A sota les ordres de Fred Beauviel com a responsable tècnic, i amb Àlex Rius, que aquesta passada temporada va anunciar que deixava la competició, per a realitzar feines de suport, com esquís i d’altres funcions. Per la seva part, Bartumeu Gabriel passa a ser grup B de l’equip nacional. Igualment, treballarà conjuntament amb el nou EEBE U23, grup que engloba alguns dels joves esquiadors que la temporada passada eren equip nacional, i també els EEBE U19 que continuen per haver-se ajustat als resultats demanats.
D’aquesta manera, aquest grup EEBE U23 estarà format per Àlvar Calvo, Maià Font, Salva Cornella, Max Black, Jan Visa, Jordi Rogel, Marcel Pérez, Isabella Pérez, Carlota Comellas, Àlex Comellas, Èric Guimerà, i els més joves que pugen del U16, com són Manel Romo, Marc Visa, Aiden Grard i Guillem Rous.
L’estructura de Gabriel, més els EEBE U23, estarà entrenada per Dídac González com a cap de grup, amb els entrenadors Mihai Bara i Nico Belcredi, i tindran a Romain Chamayou com a preparador físic.
La FAE organitza una xerrada sobre esport i menstruació amb les esquiadores FAE, EEBE U23, EEBE U16 i Tecnificades dels clubs andorrans
La Federació Andorrana d’Esquí ha organitzat, aquesta setmana, una xerrada orientada a les esquiadores FAE, EEBE U23, EEBE U16 i Tecnificades dels clubs d’Andorra amb l’objectiu de conscienciar a les esportistes, staff tècnic i familiars sobre la combinació entre esport d’alt nivell i la menstruació. La xerrada va anar a càrrec de la metgessa Anna López, vinculada tant al Centre de Tecnificació d’Ordino com a l’esport andorrà, i Neus Serracanta, nutricionista, també del CTEO i que treballa amb diverses esportistes de la Federació.
Durant la xerrada es van plantejar les diferents situacions en què es poden trobar, les fases en què hi pot haver més riscos de lesió, afectació a la capacitat energètica i situacions similars, com explicar, també, en quins moments és més adient fer una càrrega física més intensa o més regulada, depenent del temps del cicle menstrual.
Pel que fa al vessant de nutrició, es van desmuntar mites o idees preconcebudes, es va explicar la importància de l’alimentació, el descans i com el cos envia senyals d’alerta quan alguna cosa no funciona del tot bé, a més d’aportar línies mestres d’alimentació en períodes d’entrenament i competició.
“A la xerrada van relacionar la salut femenina en diferents branques o àrees”, ha explicat Damià Costa, preparador físic de la FAE, que destaca que va ser “molt positiu per a donar eines, però sobretot per a conscienciar a les esportistes de la importància que pot tenir de cara al seu rendiment”. “Aquesta xerrada va tenir molta acceptació, i també les noies estaven molt atentes. L’objectiu era que també l’staff tècnic i les famílies siguin conscients d’aquest dia a dia de les esportistes, que s’ha de treballar de manera normalitzada i sense pudor”, ha manifestat Costa.