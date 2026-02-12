Més de 32.000 espècies, incloent-hi vegetals, estan en perill d’extinció i algunes les trobaràs a faltar. El titular sembla graciós, però no ho és. Més de cinc mil espècies d’animals es troben amenaçades actualment. Quins animals estan en perill d’extinció a Europa? Espècies invasores de manera accidental o intencionada alteren la cadena tròfica. Podria ser l’espècie humana la propera a extingir?
La sargantana cua-roja és un lacèrtid de mida mitjana (fins a 7 cm de longitud cap-cos i 21 cm de longitud total), robust, amb el musell allargat i punxegut. Presenta escates dorsals petites, amb un patró de coloració més aviat ratllat, especialment en els juvenils, però que es va perdent amb l’edat sobretot en els mascles.
En els juvenils es combinen ratlles clares i negres, amb la cua de color vermell lluent, que li confereix el seu nom comú.
Les femelles poden conservar parcialment aquest patró, però als mascles i algunes femelles aquest patró sovint es desdibuixa i les línies clares estan tallades per punts i ocels grocs sobre un fons marró clar o gris. Té unes extremitats característiques, amb dits pectinats que n’augmenten la superfície com a adaptació als sòls sorrencs.
Grau de protecció: vulnerable.
Hàbitat
- Es tracta d’una espècie mediterrània estricta, que ocupa principalment ambients xèrics i psammòfils, preferentment d’orografia suau.
- A Catalunya es restringeix als ambients àrids continentals, generalment sorrencs, com salades, brolles i màquies, per sota dels 400 m, on abundi el terra nu.
- També la trobem en platges amb sorrals, dunes i extensions de salats.
Distribució
- Es tracta d’una espècie de distribució iberomagribina, present al Marroc, Algèria i a la península Ibèrica.
- A Catalunya, es troba al Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i sectors meridionals i deprimits de la plana de Lleida. Actualment, existeixen poblacions aïllades al llarg de la costa, fins a la comarca del Garraf.
