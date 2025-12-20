Eslàlom de Baqueira: Triomf per a Etna Pou i 7è lloc per a Max Black, primer U18

Aquest dissabte s’ha disputat, a Baqueira, el Trofeu Blanca Fernández Ochoa, amb la presència del grup EEBE U19. En homes, Max Black ha estat 7è i millor U18, mentre que en categoria femenina s’ha imposat l’andorrana Etna Pou, de l’equip privat Apex2100. Així doncs, en la prova masculina, el jove Max Black ha estat 7è i primer U18. L’andorrà, a més, ha marcat 56.52 punts FIS, la seva segona millor marca, millorant lleugerament els actuals 58.57.
Així mateix, Jan Visa ha estat 14è, mentre que Èric Mitjana ha finalitzat 26è, Àlex Comellas 28è. Èric Guimerà i Marcel Pérez no han pogut completar la cursa, com tampoc ho han fer els andorrans Carlos Salinas, Marc Delgado, Antoni Bea, Pere Cornella i Arnau Escabrós.
En la cursa femenina, l’andorrana Etna Pou ha estat la guanyadora, mentre que Isabella Pérez, de l’EEBE U19, no ha completat la primera mànega, com tampoc ho han pogut fer les també andorranes Anna Raméntol, i Anna Torres.
Diumenge, nou eslàlom masculí i femení d’aquest Trofeu Blanca Fernández Ochoa.