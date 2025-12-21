D’Amic e Amat

“Jesús reposa al pessebre, però porta les regnes del govern del món; pren el pit, i alimenta els àngels; està embolcallat en bolquers, i a nosaltres ens vesteix d’immortalitat; està mamant, i l’adoren; no va trobar lloc a l’hostal, i Ell fabrica temples seus als cors dels creients. Perquè es fes forta la feblesa, es va fer feble la fortalesa… Així abrandem la nostra caritat perquè arribem a la seva eternitat”. (Sermó 190,4: PL 38, 1009). Sant Agustí d’Hipona.
És el Cadí la serralada enorme
ciclòpic mur en forma de muntanya
que serva el terraplè de la Cerdanya
per on lo Segre va enfondint son llit.
Resclosa fóra un temps d’estany amplíssim,
a on, en llur fogosa jovenesa,
aqueixos cims miraven la bellesa
de son alt front avui esblanqueït.
Vers del poema Lo Pirineu del Canigó, Cant IV de Mn. Cinto Verdaguer
✠ Josep-Lluís Serrano
Bisbe d’Urgell