Bartumeu Gabriel, 36è a la Copa d’Europa d’eslàlom de Val di Fassa

La Copa d’Europa masculina d’eslàlom ha arribat aquest dissabte a Val di Fassa després de la cursa celebrada el dia anterior a Obereggen. L’esquiador del Principat, Bartumeu Gabriel, que sortia amb el dorsal 66, ha finalitzat 36è. Aquest dissabte competien Bartumeu Gabriel, que ha estat 36è, i Àlex Rius, que no ha pogut completar la segona mànega. Gabriel ha acabat amb 1.54.01, en una jornada en què s’ha imposat el francès Auguste Aulnette, amb l’italià Tommaso Saccardi segon i el francès Hugo Desgrippes tercer.
Bartumeu Gabriel, amb el dorsal 66, feia el 45è temps a la primera mànega, mentre que a la segona feia el 37è de la baixada, per a acabar finalment 36è avui dissabte.
Per la seva part, Àlex Rius, que sortia amb el dorsal 75, a la primera mànega recuperava posicions i se situava 59è, però a la segona ha acabat fora i no ha pogut finalitzar.