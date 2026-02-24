Escaldes renova l’ajut per a fomentar i donar suport al petit comerç de la parròquia

El Consell de Comú celebrat aquesta tarda de dimarts ha aprovat, novament, l’ordinació d’ajut per al foment i suport del petit comerç a la parròquia d’Escaldes-Engordany. La iniciativa, que ja es va impulsar l’any passat, té com a objectiu donar suport als petits establiments mitjançant la bonificació de diferents tributs vinculats a l’activitat comercial.
En concret, el Comú aplicarà una bonificació del 25% a l’impost de radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals, així com a la taxa per a la instal·lació de rètols comercials, la taxa del servei d’higiene pública, la taxa del servei d’enllumenat i la taxa per la instal·lació de terrasses.
Tal com ja es va establir en l’edició anterior, es podran acollir a aquesta bonificació les persones físiques o jurídiques que hagin registrat uns ingressos durant l’exercici 2025 inferiors a 150.000 euros en cas d’activitat empresarial o professional, i inferiors a 300.000 euros en cas d’activitat estrictament comercial. També serà necessari estar al corrent de les obligacions tributàries i no tenir deutes pendents amb la corporació.
Les persones interessades hauran de presentar la sol·licitud al servei de Tràmits del Comú, juntament amb les declaracions-liquidacions de l’Impost General Indirecte (IGI) corresponents a les activitats desenvolupades durant l’any 2025. El termini per a presentar les sol·licituds finalitza el 30 de juny d’aquest any.
La cònsol major, Rosa Gili, ha destacat que “amb aquesta nova ordinació volem continuar mostrant el nostre suport al petit comerç i contribuir al creixement econòmic local”.
La sessió d’avui dimarts també ha servit per a aprovar un suplement de crèdit destinat a la compra d’una màquina llevaneus. Aquesta adquisició ja estava prevista a causa del deteriorament dels vehicles actuals utilitzats per a la treta de neu, que tenen una antiguitat mitjana d’entre 23 i 25 anys, per un import total de 173.000 euros. Tanmateix, els darrers episodis de nevades, en un hivern especialment intens des del punt de vista climatològic, van obligar el Comú a adquirir amb caràcter d’emergència dues pales i dues saladores per a equipar vehicles comunals. El conseller de Serveis, Marc González, ha explicat que “aquest ha estat un hivern especialment dur, amb el número de sortides per la treta de neu més important dels darrers vuit anys”. Per aquest motiu, ara es requereix un suplement de crèdit de 111.000 euros per a afrontar la compra del nou vehicle.
Finalment, la sessió de consell de Comú ha aprovat els crèdits reconduïts a l’exercici 2026.