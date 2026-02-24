Andorra reitera a l’OSCE la “plena solidaritat” amb Ucraïna en el quart aniversari de l’inici de l’agressió russa

La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha intervingut aquesta tarda de dimarts, de manera telemàtica (en una intervenció enregistrada), en la Reunió Reforçada del Consell Permanent de l’Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE) que té lloc a Viena, coincidint amb el quart aniversari de l’inici de l’agressió de Rússia contra Ucraïna. En la seva declaració, la ministra ha reiterat que el Govern d’Andorra i el poble andorrà “es mantenen en plena solidaritat amb Ucraïna” i ha lamentat que, quatre anys després, el conflicte hagi provocat “massa mort i destrucció”. En aquest sentit, ha fet una crida urgent a la fi immediata de les hostilitats.
La titular d’Afers Exteriors ha condemnat els atacs deliberats contra la població civil i les infraestructures civils, especialment els dirigits contra instal·lacions energètiques, que agreugen la situació humanitària de la població ucraïnesa en ple hivern. Ha subratllat que aquests actes constitueixen “una violació flagrant del dret internacional humanitari i una nova mostra d’inhumanitat en aquest conflicte prolongat”.
La ministra Tor també ha expressat la preocupació d’Andorra per les conseqüències immediates i a llarg termini de la guerra, en particular per l’impacte sobre els infants. Així doncs, ha recordat que Andorra és membre de la Coalició Internacional per al Retorn dels Infants Ucraïnesos i defensa el seu retorn segur, “una qüestió tant de justícia com d’humanitat”.
També ha destacat que el conflicte ha comportat una evolució de la neutralitat històrica d’Andorra cap a una “neutralitat activa”, basada en la defensa del dret internacional i en un compromís reforçat amb el multilateralisme com a via per a posar fi al conflicte. Així mateix, ha reafirmat la voluntat del país de cooperar en la reconstrucció d’Ucraïna i en la recuperació del seu poble, així com el compromís amb la rendició de comptes.
La ministra ha recordat que, des de l’inici de la guerra, Andorra s’ha alineat amb la política de la UE i ha insistit en la necessitat d’utilitzar plenament totes les plataformes i canals de diàleg, especialment en el marc de l’OSCE, per a assolir una pau justa i duradora fonamentada en l’Acta Final d’Hèlsinki i en la Carta de les Nacions Unides.