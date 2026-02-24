Guillem Casal reivindica la cooperació transfronterera i la projecció de la Bruna d’Andorra al Saló Internacional de l’Agricultura de París

Enfortir la relació entre els sectors primaris d’Andorra i França i estrènyer la cooperació en matèria d’agricultura. Amb aquest objectiu el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, s’ha desplaçat aquest dilluns i dimarts a la 62a edició del Saló Internacional de l’Agricultura de París (SIA). Aquest any estava previst que Andorra hi pogués presentar exemplars de la raça Bruna, tal com s’havia pressupostat i acordat amb l’organització, però la crisi sanitària provocada per la dermatosi nodular contagiosa (DNC) —que ha comportat que, per primera vegada en 65 anys, el Saló no compti amb presència de bestiar boví— ha fet impossible la participació de la raça bovina, malgrat que hi hagi la presència d’altres animals.
Malgrat aquesta situació excepcional, el ministre ha destacat que l’objectiu és reprendre la participació plena amb exemplars de la Bruna d’Andorra de cara al 2027, coincidint amb la voluntat compartida amb els interlocutors francesos i amb el sector ramader nacional. La fira francesa acull més de 600.000 visitants per a compartir experiències, fer pedagogia i descobrir les novetats d’avantguarda en el món agrícola i ramader, en un escenari ideal per a poder també exposar els productes agrícoles andorrans.
Reunió bilateral amb Annie Genevard
En el marc del saló, el ministre Casal ha mantingut aquest dimarts una reunió bilateral amb la ministra d’Agricultura, Sobirania Alimentària i Boscos del govern francès, Annie Genevard. Durant la trobada, Casal ha pogut compartir el procés que el Govern ha dut a terme per a poder vacunar el 100% de les explotacions ramaderes del país contra la dermatosi nodular contagiosa.
Els dos representants han compartit la importància de la salut animal i s’han compromès a seguir treballant de forma coordinada per a poder afrontar aquelles situacions sanitàries que poden afectar de forma tranversal el sector ramader dels territoris fronterers. De fet, s’han emplaçat a la reunió tècnica que hi ha prevista pel juny entre Andorra, França i Espanya per a seguir treballant en aquesta matèria. Casal ha expressat a la seva homòloga la voluntat que Andorra pugui ser present l’any que ve al saló amb la raça Bruna.
Precisament, amb aquest objectiu -garantir la presència de la Bruna d’Andorra al SIA 2027-, el ministre també s’ha reunit amb el president del Saló Internacional de l’Agricultura, Jérôme Despey. Finalment, Guillem Casal també s’ha trobat amb el president de la Chambre d’Agriculture de l’Ariège, Philippe Lacube; el president del Groupe Gasconne des Pyrénées, Christian Asna, i amb el director del mateix grup, que actualment presideix la CORAM (Col·lectiu de races locals de muntanya), Émeric Jouhet, amb qui se segueix treballant per a reforçar la cooperació en matèria ramadera.