Escaldes: Les noves línies de l’EE Bus acumulen més de 36.000 viatges durant el primer semestre de l’any

El servei de bus comunal d’Escaldes-Engordany tanca el primer semestre d’enguany fent un balanç molt positiu de les tres línies regulars (Engolasters, Els Vilars i Sant Jaume) i del bus a la demanda, després dels canvis i l’ampliació que es va dur a terme el gener d’aquest any. En total, el servei de bus comunal regular ha registrat 36.191 recollides entre els dies laborals i els caps de setmana i festius. A aquesta xifra cal afegir-hi el servei del bus a la demanda, per a aquelles persones amb mobilitat reduïda o discapacitat, que ha realitzat 2.141 trajectes i han donat servei a 41 usuaris.
La línia més utilitzada és la d’Engolasters, amb 15.558 recollides entre setmana i 4.020 recollides el cap de setmana i festius. La segueix la línia del bus d’Els Vilars, amb 9.513 recollides, i del de Sant Jaume, amb 4.966. Els caps de setmana i festius, aquestes dues línies s’uneixen i en total han fet 2.134 recollides. Pel que fa a les hores de màxima afluència, la línia d’Engolasters registra més passatge a les 17:00 h i a les 19:00 h, Els Vilars a les 08:00 h i 17:00 h, i Sant Jaume a les 18:00 h i 19:00 h.
El nou servei de bus comunal es va posar en funcionament el passat 1 de gener, incorporant tres línies regulars (Engolasters, els Vilars i Sant Jaume) per tal de donar cobertura a tota la parròquia. L’alta demanda del que fins ara era el bus a demanda va evidenciar la necessitat de crear línies regulars. Amb tot, el servei de bus a la demanda s’ha mantingut només per a aquelles persones amb discapacitat o mobilitat reduïda. Les modificacions s’han dut a terme seguint els suggeriments dels usuaris, a través d’una enquesta, la qual cosa ha contribuït a millorar el servei i, de retruc, la mobilitat a l’interior de la parròquia.
Aquest balanç confirma la importància de l’EE Bus com a servei sostenible i accessible, adaptat a les necessitats dels usuaris i amb una clara consolidació dels patrons de desplaçament al llarg del primer semestre de 2025.