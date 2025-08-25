La Policia deté l’autor d’un atracament en un hotel d’Encamp

La Policia ha detingut, aquest diumenge a la tarda, a Encamp, un jove de 24 anys com a presumpte autor d’un atracament en un hotel de la parròquia la matinada de dissabte. La Policia va rebre l’avís uns minuts abans de les sis del matí després que un home entrés a l’establiment esgrimint un martell i amenacés el recepcionista perquè li donés els diners de la caixa registradora. Va aconseguir endur-se més de 900 euros en efectiu i va abandonar l’hotel. Abans, havia fet servir el martell per a trencar la porta de vidre de l’oficina de turisme d’Encamp, sense arribar a accedir-hi.
La investigació, en què els experts de la Policia han analitzat tots els indicis i recollit les proves que han permès identificar el presumpte autor de l’atracament, es va iniciar en el mateix moment en què es va rebre l’alerta i ha implicat efectius de totes les àrees del Cos, així com la col·laboració del servei de circulació d’Encamp.
De fet, gràcies a la difusió interna que la Policia va fer de les imatges, ha estat un agent de circulació de la parròquia qui l’ha reconegut i ha donat l’alerta als agents, que l’han pogut controlar, han fet totes les comprovacions pertinents i l’han arrestat. En el moment de la detenció, ell mateix ha reconegut els fets. Es tracta d’un jove del país que viu actualment fora del Principat i que aquests dies s’estava a casa d’un familiar.
Al presumpte autor de l’atracament, a qui s’acusa d’un delicte contra el patrimoni i també contra la salut pública, perquè estava en possessió d’una petita quantitat de cocaïna, passarà a disposició judicial pròximament