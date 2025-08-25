Com decorar l’habitació infantil amb paper pintat

El paper pintat és una solució pràctica i creativa per a donar vida a una habitació infantil. Permet crear ambients màgics sense necessitat d’una gran inversió. Pots optar per dissenys suaus amb estrelles, núvols o animals per a nadons, o escollir temes més definits com la jungla, l’espai o els contes per a nens més grans.
És important triar materials que es puguin rentar i resistents. També pots combinar una paret decorada amb la resta en colors neutres per a no sobrecarregar l’espai. El paper pintat ajuda a definir zones: lectura, joc o descans. A més, estimula la imaginació i personalitza l’estança segons els gustos del petit. Amb una bona selecció, es transforma l’habitació en un espai acollidor i únic que creix amb l’infant.
Amb aquesta paleta tan diversa i vibrant, l’estiu ens convida a experimentar, a atrevir-nos i a omplir els nostres armaris d’energia i optimisme. La moda parla en colors, i aquest any ho fa en tonalitat festiva. El paper pintat no és només una qüestió estètica, sinó una eina per a fer que l’infant se senti còmode i estimulat dins del seu propi univers. Una elecció encertada pot marcar la diferència i convertir l’habitació en el seu lloc preferit de la casa.
Per Tot Sant Cugat