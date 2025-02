Escaldes: La risoteràpia i els seus beneficis centren la pròxima activitat de l’Empodera’t

Un taller antic de risoteràpia a Escaldes (comuee)

La sala del Prat del Roure acollirà, el pròxim dimarts, 18 de febrer, a les 19 hores, el taller de risoteràpia El riure i la música et donen la vida!, que estarà impartit per Nair Monteiro. L’activitat forma part de la programació del projecte Empodera’t, que organitza el departament d’Acció Social del Comú d’Escaldes-Engordany. La iniciativa, que arriba a la seva sisena edició, ha generat, des d’un inici, un alt interès entre les participants, fet que motiva la seva repetició.

La risoteràpia és una tècnica que utilitza el riure com a eina terapèutica per a millorar el benestar emocional i reduir l’estrès. La instructora s’encarregarà de guiar els participants en activitats lúdiques i dinàmiques que fomentaran la relaxació i la desconnexió de les preocupacions diàries, aportant moments de diversió i alleujament. La proposta està dissenyada per a qualsevol persona que vulgui gaudir dels beneficis d’un bon riure.

Les inscripcions al taller es poden de fer a través del web www.e-e.ad o bé, directament al departament d’Acció Social, de dilluns a dijous de 8 h a 13.30 h i de 14.30 h a 16.30 h i divendres de 8 h a 15 h. El cost de la inscripció és de 3 euros, amb places limitades a 20 persones. Les interessades han de tenir en compte que cal portar roba còmoda per a participar activament en les dinàmiques.