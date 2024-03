Escaldes i Andorra la Vella estudien la connexió de la xarxa d’aigua potable

Rosa Gili i Sergi González (comuee)

Els Comuns d’Escaldes-Engordany i d’Andorra la Vella han signat, aquest matí de dimarts, un protocol d’intencions per tal d’elaborar un estudi sobre les possibles solucions de connexió entre les xarxes d’abastament d’aigua potable d’ambdues parròquies. L’acord es tira endavant en un moment en el qual, a conseqüència del canvi climàtic, s’està detectant al Principat períodes de sequera cada vegada més recurrents i prolongats, la qual cosa suposa un risc potencial d’escassetat d’aigua en els punts d’abastament de les diferents parròquies. Una situació que preocupa a ambdues administracions comunals i, per això, han volgut posar fil a l’agulla en la qüestió per a garantir l’accés a l’aigua destinada al consum humà per a satisfer les necessitats de la població i salvaguardar la salut i benestar dels ciutadans.

El protocol estableix que l’estudi anirà a càrrec de tècnics comunals i de Capesa, que s’encarregaran d’establir un calendari amb els terminis i la presentació de diferents informes que, entre altres, hauran d’incloure la viabilitat tècnica i econòmica de les opcions de connexió, així com el potencial impacte ambiental de les mateixes amb l’objectiu de garantir la sostenibilitat del projecte.

En aquest sentit, la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, ha recordat l’episodi que va viure la parròquia el 2015 i que la va deixar sense aigua durant tres dies, així com els problemes de sequera actuals. És per això que “signem aquest protocol d’intencions, que plasma la voluntat ferma de les dues parròquies centrals d’ajudar-se quan ho necessitin”, ha indicat la cònsol major escaldenca.

En el mateix sentit s’ha expressat el cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, que ha destacat que aquest és un acte de “simbolisme important” i el primer d’altres projectes conjunts de les parròquies centrals. En la mateixa línia ha apuntat que “la situació actual no és greu i no s’ha de generar alarmisme”, si bé és important apostar per la “solidaritat” i “fer els deures que la ciutadania ens demana”. Els dos cònsols han insistit en la necessitat de “conscienciar i sensibilitzar” la població per a no malgastar l’aigua i han remarcat que la voluntat és seguir fent campanyes conjuntes de tots els comuns amb aquest objectiu.

El subministrament d’aigua potable a través de la connexió de les xarxes d’aigua potable només es realitzarà quan, per circumstàncies excepcionals, una de les parròquies no pugui abastar-se suficientment de la seva pròpia xarxa. En qualsevol cas, tal com han apuntat els cònsols, totes aquestes excepcionalitats quedaran detallades en el corresponent conveni.