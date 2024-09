Es crea el Cos Voluntaris de Protecció Civil

El director de Protecció Civil, Cristian Pons (SFGA)

El director de Protecció Civil, Cristian Pons, ha presentat aquest dilluns davant dels mitjans de comunicació el Reglament de regulació del Cos de Voluntaris de Protecció Civil (CVPC). El text crea el nou cos de voluntaris i estableix les bases perquè les persones i entitats que així ho desitgin puguin col·laborar regularment, de manera voluntària i altruista, en les tasques de protecció civil.

Les actuacions dels integrants del Cos de Voluntaris s’orienten cap a la prevenció de riscos, la sensibilització de la població, la col·laboració en accions de solidaritat i de prevenció, el suport, el reforç i cooperació als grups d’actuació en les situacions d’emergència, catàstrofe, calamitat pública o risc greu que ho requereixin, així com en la recuperació i retorn a la normalitat després de situacions d’emergència.





Requisits per a ser membre del Cos de Voluntaris

Entrat al detall, pel que fa a la composició del CVPC, Pons ha explicat que s’hi poden incorporar persones físiques que vulguin col·laborar en tasques de protecció civil o els membres de les entitats amb què Protecció Civil hagi signat un conveni. En aquest darrer cas, Pons ha recordat que Protecció Civil ja té gairebé 20 convenis de col·laboració signats amb entitats, els membres de les quals s’integraran automàticament dins del Cos de Voluntaris de Protecció Civil. A tall d’exemple ha mencionat els convenis amb l’Associació de Treballadors Socials o amb els tècnics acreditats dels col·legis professionals destinats a donar suport als serveis d’emergència en situacions molt específiques que requereixen coneixements concrets, com el suport emocional en grans emergències o l’avaluació d’estructures després de sismes.

Tanmateix, no pot formar part del CVPC qui, per la seva activitat laboral, hagi d’activar-se i participar en situacions d’emergència o de risc col·lectiu, com ara membres de cossos especials.

Els requisits que s’estableixen per a accedir al Cos de Voluntaris són tenir la majoria d’edat, ser resident al Principat, superar el procés d’incorporació i no tenir antecedents penals per delictes dolosos. El director ha posat en relleu la importància que els voluntaris tinguin els valors de compromís, respecte, disciplina, esperit d’equip, responsabilitat i solidaritat.

En aquest sentit, Cristian Pons s’ha referit al procés d’incorporació al CVPC. Aquest comença quan les persones interessades fan arribar al Departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències (DPCGE) la sol·licitud d’inscripció a www.e-tramits.ad, que s’obrirà aquest dijous. Seguidament, les persones són convocades per fer una entrevista amb els tècnics de Protecció Civil, durant la qual es valorarà, entre d’altres, el perfil del sol·licitant, les seves motivacions, les formacions o experiències relacionades amb l’àmbit de la protecció civil, la disponibilitat i la capacitat de treball en equip, d’aprenentatge i de diàleg. Pons ha afirmat que el perfil dels aspirants es tindrà en compte a l’hora d’assignar activitats a cada voluntari, buscant, d’aquesta manera, l’activitat que s’ajusti més a les seves característiques.

En els casos en què es consideri necessari, d’acord amb el resultat de l’entrevista i de les dades facilitades, es poden dur a terme proves complementàries de capacitat i d’aptitud per formar part del CVPC.





Procés formatiu i incorporació dels voluntaris

Un cop superat el procés d’incorporació, els aspirants a formar part del CVPC han d’adquirir els coneixements necessaris per desenvolupar les seves actuacions com a voluntaris. Aquests coneixements s’imparteixen a través de formacions que poden ser en línia o presencials i poden incloure mòduls teòrics i pràctics en el format i el contingut que concreti el DPCGE.

Les formacions, que les pot impartir el mateix DPCGE o qualsevol altre organisme que es determini, es distribueixen en diferents nivells. El primer nivell, o formació inicial, és obligatori per a tots els aspirants a voluntari i es divideix en tres blocs: una presentació del DPCGE, del funcionament del sistema d’emergències a Andorra i les diverses actuacions que pot fer el CVPC; una formació en autoprotecció, riscos naturals i primers auxilis; i, finalment, una formació pràctica relacionada amb les diverses actuacions que poden fer els voluntaris. Aquest bloc formatiu ja l’han rebut tots els professionals col·legiats amb què Protecció Civil té un conveni especial.

El segon nivell, o formació específica, és obligatori només per als voluntaris que vulguin fer actuacions que requereixin formació específica o per als membres de les entitats i organitzacions en actiu que requereixin mantenir uns coneixements tècnics específics per a dur a terme les tasques pactades en els convenis. És el cas, per exemple, dels treballadors socials o dels tècnics en estructures mencionats anteriorment.

El tercer nivell, o formació per a comandaments, és obligatori per als voluntaris en actiu que vulguin créixer en el cos o s’identifiquin com a possibles caps d’equip i que requereixin una formació més enfocada a la gestió dels recursos en les actuacions del CVPC. Finalment, al Reglament s’estableix la formació continuada obligatòria per a tots els voluntaris, també de les entitats amb convenis, que té l’objectiu de mantenir l’operativitat dels membres del CVPC i actualitzar els coneixements ja adquirits amb noves accions formatives, exercicis, simulacres, pràctiques o intercanvis amb altres grups d’intervenció.

Així doncs, els aspirants als quals s’hagi comunicat que han superat el procés d’incorporació al CVPC i les formacions es troben en situació d’actiu i ja poden ser convocats i mobilitzats per Protecció Civil per a les actuacions previstes en el reglament. Per a mantenir aquesta condició i l’operativitat dels seus membres, es requereix la participació periòdica en les activitats del CVPC i en les formacions continuades i els exercicis que programi el DPCGE.

Els voluntaris que es trobin en situació d’actiu reben un carnet d’identificació de caràcter personal i intransferible, així com l’equipament i uniformitat que determini el DPCGE un cop signada la resolució d’entrada al Cos de Voluntaris com a membre en servei actiu. Pons ha recordat que els professionals de les entitats amb convenis signats ja disposen d’equipament personalitzat en cas d’activació. Es destaca que els voluntaris del CVPC estan integrats dins de l’estructura del Departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències, sense que això constitueixi cap vincle laboral o funcional.





Activitats del Cos de Voluntaris

Quant a les activitats en què poden participar els membres del Cos de Voluntaris, al reglament es defineix que són les relacionades amb la prevenció, en determinades situacions d’emergència i en les dirigides a la recuperació i al retorn a la normalitat.

En el cas de les activitats de prevenció, Cristian Pons ha detallat que aquestes poden ser de diferents tipologies:

– Actuacions de suport administratiu als efectius del DPCGE en les tasques més administratives lligades a la gestió del CVPC (planificacions, plantilles de documents, calendaris, comunicació entre els membres en actiu, etc.).

– Actuacions en dispositius preventius en els actes públics que ho requereixin orientades a garantir la seguretat dels participants, així com el bon desenvolupament de l’acte.

– Actuacions de sensibilització destinades a divulgar informació d’interès en l’àmbit d’actuació de la protecció civil i a sensibilitzar la població amb l’objectiu d’augmentar la seva resiliència i autoprotecció.

– Actuacions de prevenció en situacions de risc sobre el terreny destinades a prevenir incendis forestals, vigilar i protegir la riquesa forestal i faunística d’Andorra i reduir el nombre d’accidents a la muntanya.

D’altra banda, el Cos de Voluntaris pot dur a terme també activitats en situacions d’emergència, que estan orientades a donar suport als grups d’actuació en les emergències no ordinàries que impliquen un risc greu per a una pluralitat indeterminada de persones i que requereixin l’adopció de mitjans i recursos extraordinaris per a fer-hi front. Aquestes activitats inclouen les actuacions següents:

– Actuacions de suport logístic en les intervencions en les quals sigui necessària l’activació d’estructures de suport, l’activació d’àrees logístiques, de comunicació o centres de comandament o l’activació d’allotjaments temporals que permetin, entre altres aspectes, garantir l’atenció als afectats i la continuïtat dels dispositius activats.

– Actuacions de suport emocional a les persones afectades per l’emergència, els seus familiars o amics que requereixin un acompanyament emocional per a alleugerir el seu patiment.

– Actuacions de suport al grup d’actuació a càrrec de la recerca de persones desaparegudes en grans àrees quan es requereixi una mobilització extraordinària d’efectius.

Finalment, el Cos de Voluntaris podrà participar en activitats de recuperació i retorn a la normalitat, que comprenen totes aquelles orientades a donar suport en el restabliment dels serveis essencials per a la comunitat o les vies de comunicació que hagin estat afectats per una emergència, catàstrofe o calamitat pública.

Cristian Pons ha assenyalat que les actuacions dels membres del CVPC estan dirigides per uns caps d’equip. Aquests caps d’equip poden ser seleccionats pel DPCGE entre les persones que reuneixin els requisits de formació, capacitats i aptituds, o es poden identificar entre els voluntaris en actiu que vulguin fer aquestes tasques i superin el procés de formació.

Cada equip està format per un màxim de deu integrants, tot i que en funció de les necessitats dels grups d’actuació i de les característiques de la intervenció el nombre d’integrants dels equips pot variar a l’alça. Les seves actuacions es porten a terme sempre sota la dependència funcional del DPCGE, les instruccions del qual han de ser seguides estrictament per les persones voluntàries.





Operativitat del Cos de Voluntaris

En relació amb l’operativitat del Cos de Voluntaris, el director de Protecció Civil ha informat que les activacions i mobilitzacions dels seus membres es poden classificar, en primer lloc, en preactivacions. Aquestes es faran davant de la previsió d’algun fenomen meteorològic advers o de qualsevol altra situació previsible amb possibles afectacions sobre el territori o sobre les activitats habituals de la població. La preactivació es trasllada directament als caps d’equip del CVPC per part dels tècnics de Protecció Civil, juntament amb tota la informació disponible, que al seu torn han de passar aquesta informació a tots els seus membres i preparar els equips de resposta, i s’han de mantenir en espera de rebre noves instruccions.

En segon lloc, Pons s’ha referit a les activacions en situacions programades. És a dir, els membres del Cos de Voluntaris poden ser mobilitzats per a participar en les maniobres, exercicis o simulacres que dugui a terme de forma programada i planificada el DPCGE. També poden ser mobilitzats de forma programada per cobrir dispositius preventius de seguretat. Davant de l’organització d’una actuació programada, els responsables del DPCGE s’han de posar en contacte amb els caps d’equip per tal de traslladar-los tota la informació necessària i poder organitzar l’actuació dels efectius corresponents i disponibles.

Finalment, es contemplen les activacions en situacions d’emergència que impliquin un risc greu per a una pluralitat indeterminada de persones, que ultrapassi els recursos i els mitjans humans i materials dels serveis operatius competents o en què es prevegi un esgotament dels recursos i mitjans mobilitzats.

Els tècnics de Protecció Civil s’han de posar en contacte amb els caps d’equip que s’han de mobilitzar per tal de traslladar-los tota la informació necessària i poder organitzar la mobilització d’efectius i l’actuació corresponent. Al seu torn, els caps d’equip i responsables en qüestió han de traslladar la informació d’interès a tots els seus membres i preparar els equips de resposta amb els mitjans tècnics i equipaments corresponents.

Es subratlla que l’activació dels voluntaris ha d’anar encaminada a donar suport als grups d’actuació de primera intervenció, amb l’objectiu d’afavorir el retorn a la normalitat.





Funcionament intern: el grup tècnic de seguiment

En relació amb el funcionament i l’estructura interna, al reglament s’estableix que el DPCGE ha de disposar d’un grup tècnic de seguiment encarregat de l’organització, l’avaluació i el control del CVPC. Aquest grup es compon del cap d’àrea de Protecció Civil encarregat de la gestió del Cos de Voluntaris, del tècnic de Protecció Civil encarregat del seguiment del Cos de Voluntaris i, almenys, d’un cap d’equip del CVPC. I, si escau, del responsable d’alguna entitat amb la qual el DPCGE tingui signat un conveni de col·laboració. El grup tècnic de seguiment té assignades competències com ara la planificació del calendari de formacions i simulacres o contribuir al bon funcionament del Cos de Voluntaris.

Per a acabar, el director del DPCGE ha destacat la importància del projecte per al departament i ha anunciat que, un cop publicat el reglament al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) –previst per a aquest dijous–, s’iniciarà una acció comunicativa a les xarxes socials per tal de fer difusió del CVPC. Una iniciativa que tindrà l’objectiu de captar voluntaris de Protecció Civil i, a la vegada, de promoure la cultura de la prevenció.