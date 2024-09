Andorra Telecom presenta la Jornada Empresa 2024: La Intel·ligència Artificial al servei del negoci

Jordi Escayola serà un dels ponents de la Jornada Empresa (Andorra Telecom)

El pròxim 3 d’octubre, Andorra Telecom organitza la Jornada Empresa, un esdeveniment destinat a empreses i professionals que volen fer créixer el negoci i millorar la seva gestió diària. La jornada tindrà lloc a l’Art Hotel Andorra, de 9.30 h a 12.30 h, amb l’objectiu d’explorar com les noves tecnologies poden transformar la gestió i el desenvolupament de les empreses.

La Jornada Empresa d’Andorra Telecom aquest any està enfocada a empreses i professionals amb interès en les aplicacions de la intel·ligència artificial (IA) al món empresarial. Amb l’objectiu d’explorar com les noves tecnologies poden transformar la gestió i el desenvolupament de les empreses, l’esdeveniment, comptarà amb la participació de destacats experts del sector, i inclourà dues conferències clau:

La primera d’elles a càrrec de Jordi Escayola, responsable d’Analítica Avançada i Data Science de Sanofi CHC Digital, oferirà la ponència “Analítica avançada i intel·ligència artificial: casos d’ús en diferents indústries”, on compartirà exemples pràctics sobre com la IA està transformant diversos sectors empresarials.

La segona anirà a càrrec d’Èric Risco, Enginyer en IA al Departament d’Oficina Digital d’Andorra Telecom, i presentarà la xerrada “Més enllà del hype: Casos pràctics d’intel·ligència artificial amb impacte”, centrant-se en solucions tangibles que ja estan aportant resultats en les empreses.

A més de les ponències, la jornada oferirà espais de debat i intercanvi d’idees, i conclourà amb una sessió de preguntes oberta al públic. L’entrada és gratuïta, però l’aforament és limitat; per tant, cal reservar plaça amb antelació al web andorratelecom.com.





L’agenda de l’esdeveniment és:

9.30 h: Benvinguda a càrrec de Jordi Nadal, director general d’Andorra Telecom.

9.45 h: Ponència de Jordi Escayola.

10.30 h: Pausa cafè.

11.00 h: Ponència d’Èric Risco.

11.45 h: Sessió de preguntes.

12.00 h: Clausura de l’acte.

Tal com indica el director general d’Andorra Telecom, Jordi Nadal, “la Jornada Empresa d’Andorra Telecom és una oportunitat única per a conèixer de primera mà com la intel·ligència artificial pot esdevenir un factor clau en la transformació digital del teu negoci.”