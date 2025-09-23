Pas endavant per a facilitar la representació col·lectiva al sector privat

La Confederació Empresarial Andorrana (CEA) i la Unió Sindical d’Andorra (USdA), en representació de les organitzacions sindicals i patronals del Consell Econòmic i Social (CES), han arribat a un acord per a reformar el títol IV de la Llei 31/2018 de relacions laborals. L’objectiu és reforçar i facilitar la representació col·lectiva dels assalariats al sector privat, on fins ara els avenços havien estat molt limitats.
La reforma proposada introdueix canvis que simplifiquen els processos electorals i donen més garanties als treballadors. Entre les principals novetats hi ha l’ampliació de la figura del delegat dels assalariats a totes les empreses de fins a 30 treballadors, la flexibilització de la constitució dels comitès d’empresa, una major protecció contra l’acomiadament per a tots els candidats que participin en eleccions sindicals i noves vies per a impulsar els processos electorals, incloent-hi la possibilitat que ho faci l’empresari o bé un 10% de la plantilla amb caràcter confidencial davant el Departament de Treball. També es preveu eliminar el límit de mandats en cas que no hi hagi alternatives i establir un mecanisme d’avaluació dels canvis introduïts.
La CEA considera que el marc legal de 2018 ja complia els estàndards internacionals i que la baixa representació obeeix sobretot a factors com la manca de tradició sindical o la mida reduïda de les empreses, però defensa aquesta reforma com un instrument útil per a enfortir el diàleg social. Per la seva banda, l’USdA ha remarcat que aquesta reforma no resol totes les mancances del sistema i que caldria abordar una revisió més profunda de la legislació laboral i sindical. Tot i això, valora l’acord com un pas endavant. El text acordat s’ha traslladat al Consell Econòmic i Social i, posteriorment, al Govern i al Consell General per a la seva tramitació legislativa.