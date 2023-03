Enxampada una persona per la presumpta sostracció de tòfones en una finca privada a l’Alt Urgell

Comís de tòfones fet per part d’Agents Rurals (Gencat)

Membres del Grup Especial de Verins i Antifurtivisme (GEVA) del Cos d’Agents Rurals de Catalunya van interceptar el passat dia 22 de febrer de 2023 una persona mentre presumptament sostreia tòfones en plena nit en una propietat privada, en el terme municipal de Coll de Nargó (Alt Urgell).

En el marc del dispositiu de control que el Cos duu a terme durant la temporada de la tòfona negra, els agents del GEVA van identificar l’individu mentre sortia d’una finca protegida amb mesures de seguretat amb 1,4 quilograms de tòfona negra sostrets il·legalment. Els agents rurals van procedir a denunciar-lo per la via administrativa.

Posteriorment el responsable de la finca va denunciar els fets a la comissaria de Mossos i va ampliar la denúncia que ja havia presentat a final de gener. En la denúncia manifestava que durant l’últim any havia patit diversos robatoris i que calculava li haurien sostret uns 20 kg de tòfones valorades en uns 10.000 euros. La persona que hi accedia causava danys en la tanca perimetral cosa que exposava l’explotació a danys per part dels porcs senglars.

Un cop feta la inspecció a la finca, gràcies a les evidències aportades pels Agents Rurals i la pròpia víctima, els investigadors van detenir la persona denunciada, un home de 44 anys, com a presumpte responsable d’un delicte continuat de robatori amb força.

El detingut, amb antecedents, va quedar en llibertat amb càrrecs amb l’obligatorietat de presentar-se davant l’autoritat judicial quan sigui requerit.

Es dona la circumstància que es tracta d’un individu reincident en aquest tipus de delicte que ja havia estat denunciat per fets similars a Terol, entre altres províncies, l’any 2016, i pels quals va ser jutjat i condemnat.

Durant la temporada de recol·lecció de la tòfona negra (del 15 de novembre al 15 de març) el Cos d’Agents Rurals fan controls en zones tofoneres, amb operatius especials de vigilància, per a vetllar perquè es compleixi la normativa d’extracció de tòfona com també per a detectar conductes furtives.