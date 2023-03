La Generalitat invertirà 347.000€ en millores d’eficiència energètica a la comissaria dels Mossos de la Seu

Les autoritats visitant la comissaria dels Mossos a la Seu (Gencat)

El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena i Garcia, acompanyat de l’alcalde de la Seu d’Urgell, Francesc Viaplana i Manresa, ha presentat avui el projecte de millora de la comissaria de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra de la Seu d’Urgell. L’objectiu principal de les obres de rehabilitació, pressupostades en 347.076,54€, és millorar l’eficiència energètica de l’edifici, modernitzar les instal·lacions i reforçar el seu compromís amb el medi ambient.

El conseller ha destacat que “amb aquesta inversió millorarà l’eficiència energètica i les condicions de treball i la confortabilitat” a l’edifici. Elena ha explicat que “amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques i la substitució de l’enllumenat es reduirà un 30% el consum d’energia” primària d’origen no renovable. El projecte inclou també la substitució del tancaments de totes les finestres, així com les parets per a estalviar energia.

En concret, es realitzarà una instal·lació fotovoltaica amb un autoconsum de 20kw i la substitució del sistema enllumenat actual per un sistema d’enllumenat LED. Això permetrà un major estalvi energètic, una vida útil més llarga, un confort lumínic òptim i un menor risc d’incendi. Alhora, també es preveu la substitució de fusteries exteriors per a aconseguir el filtratge de la radiació solar i el trencament de pont tèrmic.

Elena ha posat en valor també que a la Seu d’Urgell “la resolució de delictes ha augmentat d’una forma notable” i ha assegurat que és “un municipi on els delictes estan per sota de la mitjana del país”. El titular d’Interior ha refermat també “l’aposta per tenir més agents de Mossos d’Esquadra”. En els darrers dos anys, s’han incorporat a la Seu d’Urgell 18 agents nous.