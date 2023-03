Crida per a fer del pavelló del Govern una “olla a pressió” davant la visita del Palència (entrades esgotades)

El pavelló del Govern en el partit entre el BC Andorra i el Burgos (BC Andorra)

El d’aquest dissabte, 4 de març, no és un partit qualsevol. No és una jornada més de la LEB Or. Segurament per això, el BC Andorra ha anunciat que s’han esgotat les entrades. L’encontre de dissabte contra el Palència decidirà quin dels dos equips seguirà liderant -en solitari- la classificació i, la gent, no s’ho vol perdre.

En una temporada que està escenificant un autèntic duel entre castellans i andorrans per a situar-se dalt de tot de la taula, ara, el calendari indica que és el moment que ambdós conjunts es vegin les cares per a veure qui guanya aquest pols fratricida que mantenen.

El Palència ja sap el que és imposar-se al BC Andorra -per partida doble- aquesta campanya. Primer, en la competició domèstica i, després, el la Copa Princesa d’Astúries. Han estat partits en els quals s’ha evidenciat que entre ambdues formacions hi ha molta igualtat, però, en aquests dos casos, han estat els de Castella i Lleó els que n’han sortit victoriosos.

Amb aquest panorama, els tricolors rebran dissabte, a les 18:30 hores, l’equip que encapçala la LEB Or. Això sí, amb els mateixos registres que ells, amb 19 enfrontaments guanyats i 2 de perduts. És per aquest motiu, davant la dificultat de l’oponent, que el BC Andorra necessita l’escalf de la seva afició; que el Pavelló del Govern sigui una “olla a pressió”. Més que mai, una bombonera.