Aprofitar el temps, ser conscients que és limitat

Quan som conscients que res és etern i que, a més a més, el temps passa molt ràpidament, deixem de preocupar-nos tant quan estem passant per una mala situació. Les hores o els dies potser es fan eterns, però les setmanes s’acaben en un tancar i obrir d’ulls. Concretament, l’any té cinquanta-dues setmanes i, per tant, quan entenem aquesta realitat i, a sobre, la interpretem des d’un punt de vista optimista, no deixem per a després el que realment ens il·lusiona. Ens esforcem a fer-ho realitat, vivim amb les ganes de complir els nostres somnis i d’assaborir el dia a dia perquè sabem que les 24 hores s’evaporen i mai tornen.
Així és que, aquesta manera de pensar ens indueix a tenir una actitud optimista de la realitat i per molt complicada que es posi a vegades, mai deixem de costat els nostres objectius personals. Per consegüent, la nostra visió dels fets canvia completament i com a resultat, el nostre estat mental es manté alegre i, fins i tot, pot millorar perquè així interpretem la realitat, així ens comportem i, d’igual manera, així ens sentim també. Aleshores, podríem dir que el nostre punt de vista sobre els esdeveniments és la variable independent que guia el nostre estat emocional, la que el condiciona.
Dit d’una altra manera, segons quines emocions els assignem als esdeveniments, així seran els sentiments que reflectirem i, per consegüent, viurem en el benestar o en el malestar mental. És a dir, si portem un estil de vida alineat als nostres pensaments, no deixem espai al remordiment, no obstant això, quan vivim a contracorrent, succeeix tot el contrari, només hi ha lamentacions. Estem veient que el temps passa i que no aconseguim els nostres objectius personals i, a més a més, sempre culpem a les circumstàncies externes, no assumim les conseqüències de les nostres decisions. Així mateix, aquesta manera de comportar-se és sinònim de creure que el temps és il·limitat i que mai s’esgota.
També podeu seguir-me a https://www.facebook.com/elbachirri.