Coberta del llibre infantil “Enrenou a la cuina”

Títol: Enrenou a la cuina

Escriptor/a: Anna Fonollosa

Il·lustrador/a: Anna Fonollosa

Editorial: Onada Edicions

Pàgines: 72

Edat: Primers lectors

Guanyador del IX Premi Internacional d’Àlbum Infantil Il·lustrat Ciutat de Benicarló, el títol d’aquest llibre tan ben editat i imprès no enganya. Hi ha un gran enrenou a la cuina d’una trattoria. Cal buscar-ne els causants observant bé les acuradíssimes il·lustracions digitals de l’autora, que sap manegar d’allò més bé els efectes lumínics. I per a saber de què va aquesta aventura es poden llegir també els breus fragments de text rimat, ubicats, quasi sempre, a la plana esquerra. Al darrer plec del llibre hi ha el mateix text, però en anglès, i s’hi reprodueixen les il·lustracions, però més menudes.

És una història simpàtica –no gosaríem dir quotidiana perquè ningú no voldria que la cosa succeís a la cuina de casa seva– gairebé possible, si bé un pèl exagerada, així com cal en un àlbum per a desvetllar l’interès dels infants on, certament, són les il·lustracions allò que més cal valorar, perquè s’ho mereixen. Bon profit!





Teresa Duran Armengol / Clijcat / Faristol