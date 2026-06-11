França confirma que els estudiants andorrans continuaran equiparats als estudiants francesos

L’ambaixadora d’Andorra a París, Esther Rabasa, s’ha reunit amb la consellera diplomàtica del Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace, la qual li ha confirmat que els estudiants andorrans continuaran sent assimilats als estudiants francesos i, per tant, no se’ls aplicarà l’increment de taxes previst per a determinats estudiants extracomunitaris.
D’aquesta manera, les autoritats franceses han assegurat que l’increment de les taxes d’inscripció universitària, que afectarà determinades categories d’estudiants extracomunitaris, no serà aplicable als estudiants andorrans. Aquesta consideració es fonamenta, en particular, en l’article 4 del Conveni entre el Principat d’Andorra, la República Francesa i el Regne d’Espanya relatiu a l’entrada, la circulació, el sojorn i l’establiment dels seus nacionals, signat a Brussel·les el 4 de desembre del 2000. Malgrat que els imports corresponents al curs 2026-2027 encara no han estat determinats, els estudiants andorrans hauran d’abonar taxes d’inscripció iguals a les exigides als estudiants francesos durant el curs 2025-2026, que se situen en:
- 178 € per un curs de grau (Licence);
- 254 € per un curs de màster;
- 628 € per un curs d’enginyeria en un establiment sota tutela del ministeri competent en ensenyament superior, amb l’excepció de les Escoles Centrals (CentraleSupélec, Lille, Lyon, Méditerranée i Nantes) i de l’École des Mines Nancy, on les taxes ascendeixen a 2.613 €;
- 397 € per un curs de doctorat.
Per contra, els estudiants extracomunitaris no procedents de països de l’EEE hauran d’abonar taxes diferenciades per a la seva inscripció en estudis de grau, màster o enginyeria en centres d’ensenyament superior dependents del MESRE. A títol orientatiu, aquestes taxes per al curs 2025-2026 es van fixar en:
- 2.895 € per un curs de grau;
- 3.941 € per un curs de màster;
- 397 € per un curs de doctorat.
El Ministeri d’Ensenyament Superior, Recerca i Espai francès ha publicat una secció de preguntes freqüents al seu lloc web amb l’objectiu d’aclarir l’aplicació del decret núm. 2026-385, de 19 de maig del 2026, relatiu a les exoneracions de taxes per als estudiants estrangers en els establiments públics d’ensenyament superior. En aquesta s’hi especifica explícitament que els nacionals andorrans no estan subjectes als drets diferenciats i que gaudeixen de les mateixes condicions que els estudiants francesos. Per a més informació, es pot consultar la informació oficial al següent enllaç: https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/faq-droits-d-inscription-differencies-pour-les-etudiants-extra-communautaires-101557.
D’acord amb els compromisos adquirits, França acull des de fa dècades estudiants del Principat d’Andorra que hi desenvolupen la seva formació universitària. En aquesta línia, continuarà oferint als joves andorrans accés a estudis d’excel·lència, així com un acompanyament específic (infraestructures, serveis d’acollida, ajuts a la instal·lació, entre d’altres), contribuint així a la formació d’una joventut qualificada al servei del futur del Principat.