Els Mossos d’Esquadra han denunciat una empresa de guiatge de vehicles 4×4 per no tenir les autoritzacions del Parc Natural de l’Alt Pirineu i del consells comarcals per a operar-hi. Els agents van detectar recentment, en un control d’accés motoritzat, una quinzena de cotxes tot terreny quan eren a l’Alt Urgell.
La normativa contempla que qualsevol persona, empresa o entitat que realitza o promou una activitat en els espais inclosos al Pla d’Espais d’Interès Natural gestionats pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha de demanar una autorització prèvia, utilitzant el formulari específic i seguint les indicacions incloses al tràmit corresponent. La petició s’ha de presentar com a mínim 15 dies abans.
Els Mossos han augmentat la vigilància als parcs naturals davant l’increment d’usuaris a l’estiu.