En un comunicat, el PS recolza els sindicats “davant les darreres actituds del Govern”

“Vistes les darreres actuacions per part del Govern envers els diversos sindicats del nostre país, el Partit Socialdemòcrata (PS) vol expressar el seu suport a l’Associació i al Cos de Bombers d’Andorra, així com al conjunt de sindicats, davant la situació generada per aquestes decisions i actituds. Des del Partit Socialdemòcrata considerem del tot inacceptable que el Govern, en lloc de fomentar un clima de respecte i diàleg, hagi optat per comportaments que poden ser percebuts com a menystenidors, tant envers els representants dels treballadors com envers entitats històriques i legalment constituïdes, com és el cas de l’Associació de Bombers d’Andorra”.
“El Partit Socialdemòcrata defensa fermament la llibertat associativa i sindical com a dret fonamental reconegut per la Constitució, i rebutja qualsevol intent d’intimidació o ingerència política que pugui limitar l’autonomia dels col·lectius de treballadors públics. Les comunicacions recents del Govern posen en dubte aquest respecte i creen un precedent institucional perillós”.
“Així mateix, el PS lamenta que el procés de negociació retributiva de la Funció Pública, ja finalitzat, hagi estat marcat per la manca de transparència, l’incompliment dels calendaris i, en alguns moments, per una actitud poc dialogant. En lloc de construir acords reals, el Govern ha imposat decisions unilaterals, desoint les aportacions dels representants dels treballadors en determinades accions, incloent-hi el canvi de representant ministerial enmig d’una negociació important, fet que va dificultar la bidireccionalitat del diàleg social”.
“Des del Partit Socialdemòcrata reclamem un canvi profund en la manera de governar i en la gestió de les relacions laborals públiques: cal una negociació col·lectiva efectiva i un diàleg social on s’escoltin totes les parts, no només la veu del Govern”.
“Només des del respecte mutu i la transparència es podrà avançar cap a una Administració moderna, justa i al servei de la ciutadania”.