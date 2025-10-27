Estadística ofereix a la ciutadania una nova calculadora que facilita el càlcul del percentatge de variació de l’IPC

El Departament d’Estadística del Govern posa a disposició del públic una nova calculadora de l’Índex de Preus al Consum (IPC), que permet actualitzar un import segons la variació dels preus al llarg del temps. La calculadora està dissenyada per a facilitar el càlcul del percentatge de variació de l’IPC entre dos períodes de temps, tenint en compte tant les variacions positives com les negatives.
A més, ofereix la possibilitat de calcular l’actualització d’una renda sense considerar els anys amb variacions negatives, mitjançant el botó “Sense IPC negatiu”. Aquesta eina és útil per a ciutadans, empreses i institucions que vulguin comparar el poder adquisitiu entre dos anys o actualitzar imports històrics, amb les dades oficials de l’IPC d’Andorra, actualitzades mensualment.