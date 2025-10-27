El Pont de Suert, segona parada de la campanya el “Pla del Govern al Territori”

El Pont de Suert ha acollit aquest passat diumenge una nova parada de la campanya informativa ‘El Pla del Govern al Territori’, que té per objectiu apropar l’acció de l’Executiu català a la ciutadania. Durant els pròxims mesos, un vehicle info truck recorrerà les capitals de comarca amb l’objectiu d’explicar de manera clara i entenedora què és el Pla de Govern, com es desplega i quines actuacions s’hi realitzen.
Les parades del Pla de Govern al territori coincidiran amb un dia de fira o festivitat que se celebri a cada comarca. Durant la jornada, es repartirà material informatiu amb les principals accions de l’Executiu i també amb els projectes específics i destacats de cada comarca.
En el marc de la 25a edició de la Fira de La Girella, la delegada territorial del Govern a l’Alt Pirineu i Aran, Sílvia Romero Galera, ha visitat el punt informatiu situat al carrer Monestir Lavaix, 8, al Pont de Suert.
La delegada Romero ha subratllat les prioritats a l’Alta Ribagorça, un conjunt d’actuacions estratègiques orientades a millorar les comunicacions, reforçar els serveis públics i garantir noves oportunitats de futur per al territori.
En aquest sentit, entre les actuacions més rellevants destaquen la millora de l’Eix Pirinenc (N-260); la construcció d’heliports operatius les 24 hores a Vilaller i al Pont de Suert; la posada en marxa d’una nova línia d’autobusos entre el Pont de Suert, Tremp i la Pobla de Segur adreçada principalment a l’alumnat; la modernització de la piscifactoria local; l’impuls de l’Estatut dels municipis rurals; la promoció de la literatura pirinenca als centres educatius a través del projecte Pirineus Lector; així com la restauració de la coberta de l’església de Sant Climent de Taüll, amb la finalitat de preservar i fer valer el patrimoni cultural de la Vall de Boí.
El Pla de Govern català
El Pla de Govern de la XV Legislatura té per objectiu impulsar la tercera gran transformació de Catalunya a través de cinc grans prioritats, 35 objectius específics i 260 mesures prioritàries, sota els valors “Unir per a progressar” i “Servir per a transformar”:
- Prosperitat compartida basada en el coneixement per a millorar la qualitat de vida i l’accés a l’habitatge.
- Transició energètica, ambiental i verda.
- Equitat social, igualtat, feminisme i benestar.
- Bon govern, seguretat i millors serveis públics.
- Autogovern efectiu i finançament singular.
Tots els detalls del Pla es poden consultar a https://govern.cat/gov/pla-govern.