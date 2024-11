En no competir al Dakar, Llovera podria disputar algunes proves del Mundial de raids

El pilot andorrà, Albert Llovera (FotoEsport)

Després de confirmar que no disputarà el pròxim Dakar, bàsicament per la manca de confirmació del seu patrocinador principal, el pilot andorrà Albert Llovera no descarta disputar algunes proves del Mundial de raids de l’any vinent. De fet, dedicarà més temps a altres projectes paral·lels. Llovera assegura que encara té un contracte en vigor amb Ford Trucks i altres patrocinadors fins el 31 de desembre.

Per tant, diu que s’haurà d’acabar de decidir amb els nous responsables de Ford Trucks l’opció de fer una part del Mundial de raids amb el camió. “També estic treballant en altres projectes amb pilots que han tingut accidents i s’han quedat en cadira. Si pogués anar conjuntament amb ells o aportar el meu granet de sorra d’experiència, sobretot en tests, m’agradaria gairebé més provar coses, modificar-les i millorar en molts aspectes”, assenyala Albert Llovera.