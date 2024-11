La Seu cedirà un solar a la Generalitat per a crear habitatge de lloguer social

Solar municipal a l’Horta del Valira per a la construcció d’habitatge públic (Junts per la Seu)

El ple ordinari de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell del mes de novembre ha aprovat, per unanimitat, la moció presentada per Junts per la Seu per tal que l’Ajuntament cedeixi, amb la màxima urgència possible, un solar a l’Horta del Valira, propietat municipal, i amb la qualificació urbanística d’habitatge, per tal que la Generalitat hi pugui construir un edifici plurifamiliar de fins a 48 habitatges de lloguer social.

Amb aquesta cessió, es donaria resposta de manera immediata a la petició del Govern català per a disposar de sòl municipal amb l’objectiu de construir els 50.000 habitatges de lloguer social, que l’Executiu de Salvador Illa, es va comprometre fins al 2030. A la mateixa moció també s’ha aprovat estudiar conjuntament amb tots els grups municipals quines altres accions poden portar-se a terme per tal d’aconseguir incrementar el parc públic d’habitatges de lloguer social i/o assequible, calendaritzant les accions necessàries per a fer-ho realitat.

A banda, durant el ple “s’ha posat en evidència la preocupació de Junts per la Seu per la gestió econòmica de l’alcalde Barrera i el seu equip. A l’increment exagerat i injustificat dels impostos i taxes municipals i al fet que gairebé s’han exhaurit els més de 5 milions d’euros de romanent de 2023 (en resten uns 80.000 euros) i que es va camí de duplicar el deute municipal en 2 anys, cal sumar-hi el fet que gairebé el 20% de les factures pagades el tercer trimestre de 2024 s’han pagat fora del termini legal de pagament”, asseguren des de la formació nacionalista catalana.

Això es desprèn -segons Junts per la Seu- dels informes presentats per la regidora d’hisenda, Gemma Tó. “Si en el primer trimestre només dues factures es van pagar fora del termini legal, en el segon ja van ser 15 i aquest tercer ja són un total de 372, per un import de més de 51.700 euros. Això també passa en un 7% de les factures abonades per la societat Parc del Segre SA. Aquest fet és preocupant”, ja que -tal i com afirma el portaveu de Junts per la Seu, Jordi Fàbrega- “repercuteix directament en la tresoreria de les empreses i autònoms que treballen per a l’ajuntament”.

Junts assenyala que és “important també l’acord pres, per unanimitat, per a donar el nom de Miquel Caminal i Cerdà a l’Espai d’Aeromodelisme del Pla de les Forques com “Camp d’Aeromodelisme Miquel Caminal”, en reconeixement a tota una vida dedicada al servei públic com a regidor de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell durant 12 anys, regidor de Ribera d’Urgellet i senador, i tota la seva aportació desinteressada a diferents clubs esportius de la ciutat, especialment al Club Sedis Aeromodelisme, de la que en va ser membre fundador i ànima mater“.

Destaca també que, amb el vot favorable de Junts per la Seu, s’ha avalat un préstec per tal que HIULS adquireixi tres habitatges pel dret de tanteig i retracte, per a destinar a lloguer social, per un valor de 314.780 euros. Així com les dues mocions del grup municipal d’ERC referents a la rehabilitació de Cal Duat de Castellciutat per a habitatge i per a demanar al Govern català la instal·lació d’un centre IRTA a la Ciutadella de Castellciutat.

Durant el ple de l’Ajuntament urgellenc, també s’ha aprovat una moció conjunta dels 4 grups municipals de solidaritat amb el País valencià, recentment afectat per la DANA, on “es condemna la negligència del Govern del PP en tota la gestió, però també el tacticisme polític del PSOE i l’espoli fiscal dels Països Catalans per part d’Espanya, que repercuteixen directament en la vida i els serveis de la gent”. També en la moció es demana revisar els protocols de protecció civil al territori.

En l’apartat de precs, Junts per la Seu, “hem felicitat el Club Esportiu Ciutat la Seu i Manuel Flores, del Club Escacs la Seu”, que han estat reconeguts aquest dissabte, a Juneda, a la tercera edició dels ‘Guardons Valors, Esport i Ciutadania’ per la seva tasca.





Interpel·lacions: candidatura de la Catedral com a Patrimoni de la UNESCO i pressupostos municipals per al 2025

Junts també ha presentat dues interpel·lacions: una per a demanar a l’alcalde, Joan Barrera, que defensi la candidatura conjunta de la Catedral de la Seu d’Urgell, amb el Castell de Foix i 11 monuments més d’Andorra per a esdevenir Patrimoni Universal de la UNESCO. “Pel seu silenci incomprensible davant de les manifestacions inoportunes de l’alcalde de Lleida, el socialista Fèlix Larrosa, pretenent incloure la Seu Vella de Lleida a una candidatura que fa gairebé 10 anys que treballa, i a la qual els historiadors han mostrat la seva objecció per la manca de fonaments i el risc de dificultar-ne l’èxit”. I la darrera interpel·lació -assenyalen des de Junts- “per a mostrar, de nou, la nostra predisposició a negociar els pressupostos de 2025, pel bé de la Seu i de Castellciutat, davant la sorpresa que a 18 de novembre encara no hi ha cap proposta de pressupost damunt de la taula”.

El proper ple hauria de ser ja al desembre, justament el de la presa a consideració i aprovació, si s’escau, dels pressupostos.