En funcionament, la nova línia d’autobús Pont de Suert-Tremp

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya posarà en marxa aquest divendres, 12 de setembre, la nova línia d’autobús que enllaça els municipis de Pont de Suert, la Pobla de Segur i Tremp. És un servei per a facilitar els desplaçaments d’anada i tornada dels estudiants del Pallars Jussà i l’Alta Ribagorça. Oferirà quatre expedicions per sentit que circularan en període lectiu.
Els horaris estan adaptats a les entrades i sortides dels centres educatius dels respectius municipis. És un servei que respon a la reivindicació del territori perquè els joves d’aquestes comarques puguin tenir accés als instituts i cicles formatius sense necessitat d’haver de marxar a estudiar a Lleida o Barcelona. Es tracta també d’una mesura per a combatre la pèrdua de població de la zona i millorar la mobilitat als entorns rurals.