La FAN i la Secretaria d’Estat d’Esports implementen el programa “Nedar és vida”

Després de mesos de treball, la Federació Andorrana de Natació (FAN) i la Secretaria d’Estat d’Esports i Joventut han presentat, aquest dimecres, la implementació del projecte “Nedar és vida”. Es tracta d’un programa de formació que arriba sota la petició de la World Aquatics i de l’European Aquatics, que permetrà unificar els criteris d’ensenyament de tots els clubs andorrans de natació. Això possibilitarà que totes les bases del país rebin el mateix procés d’ensenyament i la mateixa tècnica de natació amb l’objectiu de millorar els resultats en categories de formació i també treballar en la construcció de millors esportistes un cop s’arribi a categories absolutes.
El programa “Nedar és vida” va arribar al Principat fa mesos i, després de consultes, treballs i també de processos d’adaptació a la llengua del país, s’implementarà de forma immediata després d’aquesta reunió i presentació als clubs andorrans.
En aquest sentit, el president de la FAN, Joan Clotet, ha destacat que “aquesta era una demanda que teníem de World Aquatics i és un programa que per a nosaltres és molt important perquè permetrà implementar un sistema únic d’ensenyament a tots els clubs d’Andorra”.
Per la seva banda, el secretari d’Estat, Alain Cabanes, ha posat en valor el treball que s’ha fet des de la Federació, però també ha remarcat “la necessitat d’unificar criteris entre tots els clubs per tal que els processos d’ensenyament siguin el més igualitari possible”.
Qui també ha valorat molt positivament la implementació d’aquest programa ha estat el director tècnic de la FAN, Alfonso Maltrana, que ha remarcat que “cal treballar des d’ara mateix perquè aquest és un projecte que donarà els seus fruits a curt termini amb els més joves perquè unifiquem i millorem els processos en l’etapa de formació, però també amb els nedadors del futur que ens han d’arribar amb un mateix estil de natació i havent passat per un mateix procés d’aprenentatge”.