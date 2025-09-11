Roger Puig: “A Ushuaia vam posar els primers fonaments per a millorar la tècnica”

L’esquiador del Principat de para alpí, Roger Puig, es troba a les portes d’una temporada il·lusionant amb els Jocs Olímpics en el punt de mira, però també el circuit de la Copa del Món, on en els últims anys està habitualment esquiant entre els millors. Per al curs 25-26 compta amb un nou entrenador, Jaime Hernández (RFEDI), i després de la primera estada a Ushuaia (Argentina) al mes de juliol, l’andorrà valora el treball fet i analitza el que vindrà.
“A Ushuaia vam posar els primers fonaments per a millorar la tècnica”, assegura Roger Puig. “A principis de juliol vaig estar 20 dies a Ushuaia i vam treballar base, sobretot eslàlom i gegant”, ha explicat l’esquiador andorrà, que considera que l’estada argentina “va ser molt profitosa”: “Vaig treballar molt i es van ficar els primers fonaments per a millorar la tècnica, esquiar amb el maluc més avançat, perquè peco d’esquiar una mica amb el cul assentat. D’aquesta manera evitem possibles problemes en carrera”.
“Vam fer aquesta primera estada amb col·laboració de l’equip espanyol, i amb l’entrenador, que té molta experiència en el món de l’esquí para, també he notat aquesta experiència en els educatius, en el que busca en l’esquí”, assegura Puig, que li dona molta importància a formar part d’un equip: “També comptar amb una companya d’equip -l’espanyola Audrey Pascual- és molt d’agrair després d’esquiar tots aquests anys sol”.
La seva valoració sobre el treball fet fins ara és molt positiva: “Amb el nou entrenador valoro molt que tingui molts anys d’experiència en l’esquí para, valoro molt el seu punt de vista i estem treballant molts educatius i molta base. Però portem molt pocs dies d’esquí sobre la neu, així que tampoc podria fer una valoració completa dels canvis i del nou entrenador, però estem pel bon camí i estic molt content”.
El debut, a la WC d’Àustria
Ara és temps de preparació i entrenaments, però sempre tenint en el punt de mira el debut en competició. Aquest serà del 10 al 12 de desembre, a Steinach am Brenner (Àustria), a la Copa del Món de supergegant, igual que l’any passat.
La pretemporada continua
Mentre s’espera aquest debut, Puig continua amb les sessions de físic a Andorra i espera un nou desplaçament per a esquiar. El primer viatge serà a l’indoor de Landgraaf (Països Baixos), del 21 al 26 de setembre. Després, una segona estada serà a Wittenburg (Hamburg, Alemanya), del 9 al 15 d’octubre. La següent estada serà gairebé tot seguit, del 19 al 25 d’octubre a l’SnowZone de Madrid, i l’últim programat serà ja al mes de novembre, del 10 al 20, a Kaunertal, Àustria, en aquest cas en glacera i, si les condicions ho permeten, en supergegant.