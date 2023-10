Els síndics generals visiten la Ruta dels Orris d’Encamp

Els síndics, al centre de la imatge, escoltant les explicacions sobre el programa de recuperació dels orris (Consell General)

Segona visita institucional dels síndics generals a la parròquia d’Encamp. En aquesta ocasió Carles Ensenyat i Sandra Codina, acompanyats de gran part de l’equip comunal encampadà, han conegut de prop el programa de recuperació dels orris. En concret, se n’han visitat dos: l’orri totalment restaurat d’Encenrera i la prospecció arqueològica que s’està duent a terme a l’orri de l’Estany Forcat.

Des del Comú encampadà i amb la col·laboració del Govern d’Andorra s’està impulsant la recuperació del patrimoni, amb una base de recerca històrica que en permeti la seva divulgació entre els ciutadans, i la creació d’un producte d’interès turístic basat en la cultura i el patrimoni.

Precisament, Josep Font, un dels arqueòlegs que està treballant en la restauració d’aquestes construccions, ha estat l’encarregat d’explicar la seva funcionalitat i distribució. La Ruta dels Orris permet conèixer la vida de muntanya i de pastor lligada a aquestes construccions, des del vessant etnològic, cultural i social. Compta amb 8 orris, dos dels quals reconstruïts parcialment (Cubil i Encenrera), dos amb reconstruccions parcials i la resta amb elements identificables per a ser visitats.

Els síndics generals, abans d’iniciar la visita als orris, han estat rebuts davant del Comú d’Encamp per la cònsol major, Laura Mas, el cònsol menor, Jean Michel Rascagnères, i gran part de l’equip comunal. La cònsol major ha agraït la visita als síndics generals i “l’interès per un projecte prioritari per a Encamp com és la recuperació de la Ruta dels Orris”.