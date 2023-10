Andorra la Vella mostra a la Seu com fa la neteja viària a la parròquia

Demostració de neteja viària a la Seu (Aj. la Seu)

Durant la jornada d’avui dilluns, a la Seu d’Urgell, ha tingut lloc al carrer dels Canonges i adjacents una prova pilot de neteja viària a càrrec de treballadors i maquinària del Departament d’Higiene i Medi ambient del Comú d’Andorra la Vella. A més a més, també han portat a terme la neteja de la superfície dels contenidors soterrats del carrer Major i del carrer Fran Andreu Capella.

Precisament aquesta tarda, al finalitzar la prova pilot, l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, i el cònsol major del Comú d’Andorra la Vella, David Astrié, acompanyats respectivament pel primer tinent d’alcalde i regidor de Medi Ambient, David Servat, el regidor de Via Pública, Antoni Nadal, i el conseller de Sostenibilitat i Innovació del Comú, Gerard Estrella, han pogut comprovar l’abast d’aquesta prova pilot de neteja a la ciutat.

Barrera ha agraït a Astrié les facilitats que ha posat el Comú d’Andorra la Vella per a portar a terme aquesta prova. “És una mostra de bona col·laboració entre les administracions públiques de la Seu i Andorra”. Per la seva part, el cònsol major d’Andorra la Vella ha explicat que “ha estat la primera vegada que expliquem a fora de la nostra parròquia la neteja de la via pública que portem a terme, i estem molt satisfets que se’ns hagi reconegut, i que un ajuntament com el de la Seu d’Urgell el vulgui replicar, això és una satisfacció”.





Prova pilot

“Avui hem realitzat una prova pilot per a netejar el carrer dels Canonges i carrers adjacents per a conèixer de primera mà com ho fan al Comú d’Andorra la Vella i, així, saber com porta-ho a terme a la Seu”, ha explicat l’alcalde urgellenc. “Per a nosaltres, Andorra la Vella és també un referència en neteja viària, en quant que és una parròquia molt gran i amb molta afluència de visitants, però que alhora està molt neta”, ha remarcat Barrera, que ha agraït als cònsols, al conseller i als tècnics de neteja que avui hagin vingut a la Seu d’Urgell a realitzar aquesta prova al carrer dels Canonges, “un dels carrers més emblemàtics del nostre centre històric”.

Aquesta prova pilot de neteja al carrer dels canonges s’ha dut a terme amb dues furgonetes del Comú d’Andorra la Vella, fent servir aigua calenta a pressió i detergent que ha permès sanejar a fons, extreure xiclets del ferm i eliminar la brutícia produïda per orins i defecacions de gossos.

També s’ha dut a terme una neteja en profunditat de la superfície de contenidors soterrats, que generen mala olor i brutícia.

Per a Barrera, aquesta prova pilot “és una lliçó de futur, ja que actualment no disposem d’aquestes màquines, però en prenem nota per a poder adaptar-nos i aconseguir implementar aquest sistema de neteja de la via pública tan efectiu, i aquest és un dels objectius de l’equip de Govern de l’Ajuntament de la Seu, tenir una ciutat més neta”.

El cònsol major d’Andorra la Vella ha explicat que el sistema de neteja del Comú consisteix en tres eixos bàsics: “La calendarització, els carrers es netegen un mínim d’una vegada al mes; ús de mitjans tècnics, que permeten avançar més la neteja, i en això el Comú hi ha invertit durant molt anys un volum important de diners en maquinària; i el tercer factor, és la pedagogia, perquè tenir els carrers nets invita a la gent a no embrutar-los”, ha manifestat David Astrié.

Al respecte, el conseller de Sostenibilitat i Innovació del Comú d’Andorra la Vella, Gerard Estrella, ha afegit que l’equip de neteja està format per 30 persones que treballen a torns, també els caps de setmana i festius perquè “cal netejar els carrers cada dia”. Respecte a la maquinària, el Departament d’Higiene i Medi Ambient compta amb un camió cisterna de 6.000 litres de capacitat que es fa servir per a netejar a pressió per a poder desincrustar la brutícia més resistent, mentre que un equip d’operaris fa una repassada amb unes “karchers”, a més de recollir trastos i recollida selectiva d’escombraries. “Som una parròquia molt turística i, per tant, hi volem donar una imatge de netedat”, ha conclòs Estrella.