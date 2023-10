Els inquilins podran sol·licitar durant el 2024 la pròrroga dels contractes de lloguer

La ministra, Conxita Marsol, i el secretari d’Estat, Jordi Puy (SFGA)

El Govern ha presentat el Projecte de llei de mesures d’estímul i d’estabilitat del mercat d’arrendament d’habitatges el dia que ha iniciat el tràmit parlamentari. La norma atorga un paper més actiu als inquilins, que podran sol·licitar durant el 2024 una pròrroga dels contractes de lloguer en vigor. L’arrendatari ho podrà exigir en el termini d’1 mes abans de la finalització del termini principal o de la pròrroga del contracte.

Així, per als contractes formalitzats l’any 2015 o amb anterioritat, en defecte d’acord entre les parts, el llogater pot acollir-se a una pròrroga de quatre anys, i la renda pot ser incrementada, com a màxim, en un 4% més l’índex general de preus de consum (IPC) de l’any anterior.

La durada de les pròrrogues i l’augment de la renda decreixen per als contractes subscrits els anys 2016, 2017, 2018 i 2019. És a dir, els llogaters amb un contracte del 2016 podran demanar un pròrroga de 3 anys, i la renda se’ls podrà actualitzar amb l’IPC més un 4%; mentre que els que tenen contracte del 2017 podran acollir-se a una pròrroga de 2 anys, i la renda se’ls podrà apujar l’IPC més un 3%. Per als contractes formalitzats el 2018 i el 2019, els arrendataris podran demanar una pròrroga d’un any de durada. La renda podrà incrementar-se, com a màxim, en un 2% (2018) i un 1% (2019) més l’índex general de preus de consum.

Esgotat aquest sistema de pròrrogues, que únicament es podran sol·licitar durant l’any 2024, tots els contractes d’arrendament d’habitatges per a residència habitual que vagin vencent a partir del 2025 es regiran pel principi de llibertat de pactes i les parts podran prorrogar-lo, renovar-lo o extingir-lo lliurement, d’acord amb les disposicions de la Llei d’arrendaments de finques urbanes vigent.

No obstant això, si la renda dels contractes d’arrendament afectats per la mesura anterior és inferior a 6 euros per metre quadrat, el propietari podrà incrementar la renda fins a un màxim del 6% més l’índex general de preus de consum corresponent.

Es mantenen les excepcions a la pròrroga forçosa que estaven vigents, com són la cessió al Govern de l’habitatge per a destinar-lo a ús social i la recuperació de l’habitatge per a ús propi o familiar fins al segon grau de consanguinitat, adopció o familiar, o per haver-hi de fer obres vinculades a la seguretat, salubritat i higiene incompatibles amb l’ocupació de la finca.

Ara bé, s’hi introdueix una modificació i una nova excepció: d’una banda, i atenent els actuals preus de lloguer, queden exclosos de la pròrroga forçosa els contractes amb un lloguer superior a 2.000 euros mensuals i, d’altra banda, en queden també exclosos els contractes d’arrendament per a residència habitual i permanent subscrits amb persones amb una autorització de residència sense activitat lucrativa, amb el benentès que les persones que s’han acollit a aquest règim de residència tenen la capacitat econòmica suficient per a negociar les relacions contractuals com s’estimi més convenient.

El Projecte de llei de mesures d’estímul i d’estabilitat del mercat d’arrendament d’habitatges, que iniciarà el tràmit parlamentari aquesta setmana, ha estat exposat per la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, i pel secretari d’Estat, Jordi Puy.

La ministra ha explicat que el sistema de pròrrogues dels contractes té la voluntat clara de preservar els lloguers més antics i econòmics. El repunt de la inflació dels darrers mesos, ha exposat Marsol, ha fet prendre la decisió de sol·licitar la possibilitat de pròrroga als lloguers durant un any més, i ajornar l’obertura progressiva del mercat de lloguer cap un sistema liberalitzat regulat per l’oferta i la demanda. La Llei, però, ofereix un marc normatiu que aporta seguretat jurídica i un horitzó clar amb la finalitat de promoure, en tot cas, la negociació de les parts, i en darrer terme la llibertat de pactes.





Altres mesures d’estímul del mercat de lloguer

A banda del sistema de pròrrogues als contractes de lloguer, el Projecte de llei que aquest dilluns ha presentat el Govern també estableix un increment del gravamen als habitatges buits de 10 a 20 euros/m2. A més, també es preveu allargar la mesura de prohibir transitòriament les noves autoritzacions d’habitatges d’ús turístic (HUT) en apartaments i estudis, incloent la categoria de 5 estrelles.