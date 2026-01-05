Els Reis d’Orient arriben a Encamp i al Pas repartint il·lusió i molt de ritme

Els Reis d’Orient han arribat aquesta tarda a la parròquia i han omplert de màgia els carrers d’Encamp i del Pas de la Casa. A Encamp, ses majestats han fet acte de presència a les 18 hores a la plaça dels Arínsols i han desfilat pels carrers de la vila amb la tradicional cavalcada a sobre de les seves carrosses i acompanyats dels patges reials i també de l’espectacle itinerant Voyage d’un songe, de la companyia Ratafia Théâtre. Melcior, Gaspar i Baltasar han travessat l’avinguda de Joan Martí fins a arribar al parc de l’Ossa, on han rebut als infants i famílies per recollir les seves cartes i els seus desitjos per al 2026.
Al Pas de la Casa, els Reis d’Orient han donat el tret de sortida a la festivitat, a les 18 hores, amb la tradicional baixada per les pistes d’esquí amb retrac, i acompanyats de la baixada de torxes fins a la plataforma de Grandvalira, des d’on s’han pogut veure els focs artificials de fi de recorregut. Des de la plataforma, ses majestats han recorregut els carrers del Pas de la Casa amb carrossa acompanyats del Club Esportiu Andorrà de Dansa i Fitness, fins a arribar a la Sala de Festes, on han rebut els infants.
En finalitzar totes dues cavalcades s’ha repartit coca i xocolatines durant la recepció dels Reis d’Orient.
L’arribada dels Reis d’Orient ha estat l’últim acte a la parròquia pel que fa a les activitats i esdeveniments que s’han ofert en aquest període de Nadal. L’oferta ha arribat a tot el públic i franges d’edat, no sols de la parròquia, sinó també del país i dels visitants que han passat aquests dies a la parròquia amb esdeveniments com l’encesa de llums, la Fira de Santa Llúcia, l’entrega de cartes i l’arribada del Pare Noel, el 31è Saló de la Infància i la Joventut d’Andorra i la cavalcada dels Reis d’Orient, entre d’altres activitats.