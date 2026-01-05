La Cartoteca digital de l’Institut Cartogràfic i Geològic català incorpora sis cartells històrics d’FGC del cremallera de Núria

La Cartoteca digital de Catalunya, gestionada per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), ha incorporat sis cartells històrics procedents de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). Les peces, presentades l’any 1930 a un certamen publicitari del cremallera de Núria, es poden consultar i descarregar en línia fruit del procés de digitalització realitzat.
Els cartells són il·lustracions manuscrites d’estil publicitari que ajuden a comprendre l’evolució del transport i de la comunicació visual a Catalunya, així com l’imaginari turístic del moment. La digitalització s’ha dut a terme en alta qualitat per a mantenir la fidelitat dels originals.
Servei «Cartoteca hostatja»
La incorporació d’aquest material s’ha dut a terme a través del servei “Cartoteca hostatja”, que permet a institucions que custodien mapes o documents de gran format –i no disposen d’infraestructura pròpia de digitalització o difusió– publicar el seu fons a la Cartoteca digital de Catalunya. L’ICGC en realitza el tractament tècnic i facilita un accés obert, ordenat i permanent al conjunt de la ciutadania.
Aquest servei, que també dona suport a particulars i altres entitats públiques, amplia de manera continuada la disponibilitat de patrimoni cartogràfic i gràfic sovint poc conegut, reforçant la preservació i la difusió del llegat visual del país.
El projecte reforça el patrimoni gràfic i cartogràfic de Catalunya, impulsa la recerca històrica, turística i de disseny, facilita l’accés a col·leccions tradicionalment difícils de consultar i promou la preservació digital com a eina de sostenibilitat cultural.
La iniciativa s’alinea també amb les polítiques del Govern de Catalunya en matèria de digitalització, conservació del patrimoni cultural i foment de l’accés obert, i contribueix a consolidar un model més sostenible, interoperable i accessible de gestió del coneixement del territori.