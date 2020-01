El projecte de pressupostos 2020 de la Generalitat preveu destinar un total de 41.563.561 euros a les comarques de l’Alt Pirineu i Aran. Aquesta xifra dobla amb escreix la dels darrers pressupostos aprovats fins ara, atès que són 25’7 milions d’euros més que els comptes del 2017. És a dir, un increment del 153%.

La principal partida d’aquestes inversions directes correspon a l’actual construcció del Túnel de Tresponts (a la C-14 entre Organyà i Montant de Tost), que s’ha de completar al final d’aquest any i que compta amb una previsió de 10,6 milions d’euros per a enguany. Una altra partida destacada són els 4,3 milions d’euros per a la construcció del nou Centre d’Atenció Primària de la Seu d’Urgell -del qual s’ha iniciat les obres aquest hivern, amb un termini d’execució de 12 mesos- i 190.000 euros per a edificis i d’altres construccions a l’Aeroport Andorra-la Seu.

De fet, l’Alt Urgell és la comarca pirinenca que rebrà més inversió en aquests nous pressupostos, amb una partida directa total de 20,7 MEUR. La segueix l’Aran amb 8,3 MEUR, dels quals 8,1 milions són destinats principalment al condicionament i conservació de la C-28, a la zona del port de la Bonaigua. Al Pallars Jussà, amb una inversió de 5,2 MEUR, l’Hospital de Tremp rebrà 1.171.854 euros que es destinaran a obres de reforma, equipaments i mobiliari. En aquesta comarca, els comptes també preveuen una inversió de 2.624.270 euros en la línia de FGC del tren de la Pobla i el seu entorn.

A la Cerdanya, la partida prevista és de 3,1 MEUR, dels quals 2.583.000 són per a obres a l’estació d’esquí de La Molina i el seu entorn i accessos, per a conceptes diversos com ara l’explotació de pistes, la producció de neu artificial, maquinària i material. També es preveu 115.457 euros en inversions de maquinària a l’Hospital Transfronterer de Cerdanya, a Puigcerdà.

Al Pallars Sobirà, la inversió prevista és de 2,8 MEUR. Destaquen el 1.407.200 previst per a la gestió i explotació de les estacions de Ski Pallars (Port Ainé i Espot), però també els 330.832 per a construcció de la reivindicada Biblioteca Comarcal, a Sort. Finalment, l’Alta Ribagorça rebrà 941.278 euros per a l’execució d’operacions de conservació de diversos trams de carretera, juntament amb 164.000 euros que s’han de destinar a millores en l’estació d’esquí de Boí Taüll (en espera que la temporada vinent passi a ser gestionada per FGC), 48.349 euros per al Patrimoni Mundial de la Vall de Boí i 30.689 per a la restauració de la zona afectada per incendis.

Des del Govern s’ha destacat la inversió en millora i manteniment de les estacions d’esquí gestionades per l’empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat, que aquest nou any ascendeix a prop de 4 milions repartits entre tres complexos, a la Cerdanya i al Pallars Sobirà, de cara a potenciar l’activitat econòmica d’aquestes comarques tant a la temporada d’hivern com a la d’estiu.