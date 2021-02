Els museus del país realitzen activitats per a atreure el públic local durant el 2020

La situació sanitària provocada per la COVID-19 ha afectat en major o menor mesura el normal funcionament dels sectors econòmics i socials del país, i els museus i monuments no en són una excepció. Les institucions socials s’han vist profundament afectats per les restriccions en la mobilitat i la poca afluència de públic visitant.

És per aquest motiu que la Taula de museus d’Andorra, que aglutina tots els museus del país, ha doblat els esforços durant aquest 2020 amb l’objectiu d’atreure el públic local amb activitats concretes que permeten redescobrir les instal·lacions d’Andorra. “Ens hem adaptat a la realitat canviant”, ha explicat la cap d’Àrea de Museus i Monuments, Marta Planas, que ha emfatitzat que la situació provocada pel coronavirus també ha permès organitzar “visites amb grups reduïts que han apreciat de manera més intima els museus i monuments del país”

De fet, durant aquest any passat els museus que depenen del Govern han realitzat un total de 53 activitats (tallers, xerrades, concerts, itineraris, titelles, visites teatralitzades, entre d’altres). A aquest total de propostes s’hi inclouen les que ja es realitzaven normalment, però cal afegir totes aquelles activitats que s’han engegat des del novembre amb el cicle ‘Canya als museus’. Aquesta iniciativa, enfocada principalment al públic local, programa cada cap de setmana un parell d’activitats de tota mena en l’entorn museístic per tal d’esdevenir una opció d’oci i de cultura segura per al públic local en uns moments en què la mobilitat segueix condicionada. Aquest esforç s’ha traduït en l’assoliment d’una bona afluència de públic local als museus del Govern arribant a augmentar el percentatge de públic local (prop del 19%) que es va assolir el 2019 (18,31%) i superant amb escreix el registrat el 2018 (12,86%) i els anys anteriors.

L’esforç per fer arribar la cultura en tot moment a la ciutadania del país no es va aturar ni durant el confinament més estricte del mes de març. Durant aquelles setmanes es van fer arribar les sales museístiques als mòbils i les tauletes dels públics, mitjançant propostes com ara les càpsules de divulgació ‘Històries de portes endins’ o els jocs de preguntes ‘Els museus donen joc’.

Aquest tràfic en línia també s’ha traduït en un increment significatiu del nombre de visitants al nou portal web museus.ad. Des de la seva estrena el 23 de juliol i fins al 31 de desembre s’han registrat rebut 27.071 visites, el que representa un augment del 41,6% respecte a la primera meitat de l’any i el temps de permanència s’ha ampliat fins els gairebé tres minuts i mig.

Menys visitant estranger

La roda de premsa de balanç d’aquest 2020 també ha servit per exposar les xifres totals de visitants a tots els museus del país. Al llarg de l’any passat els museus i els monuments visitables del país han rebut un total de 86.893 visitants, el que representa una disminució del 61,29% respecte de les dades recollides l’any anterior.

Les xifres recollides no permeten dur a terme cap comparació coherent respecte dels altres anys, per l’excepcionalitat de l’any. Els museus del país van tancar les portes els divendres 13 de març i, en la majoria de casos, van optar per obrir l’1 de juny. Alguns, però, han optat per l’estratègia seguida per equipaments d’arreu del món, com ara el Museu Antiga Fàbrica Reig i el Museu del Perfum, que no han tornat a obrir portes des del tancament del mes de març.

Hi ha altres equipaments que per diverses causes també han vist condicionada l’obertura més enllà dels efectes de la pandèmia, com el cas del Museu Casa Rull, que va estar tancat al públic durant part dels mesos d’octubre, març i juny pel rodatge de la pel·lícula ‘El fred que crema’, on es van enregistrar bona part dels interiors; el tancament del Museu de la Moto a partir de l’1 d’octubre, pel trasllat d’aquest equipament comunal a una nova ubicació, o el tancament definitiu del Centre de Natura de la Cortinada, el 31 d’octubre.

Tots els equipaments han perdut visitants en major o menor mesura, amb l’única excepció del Museu la Massana Còmic, que ha augmentat en gairebé un 35% els visitants rebuts l’any anterior, gràcies a l’ampliació de l’horari d’obertura i a l’èxit de l’exposició ‘Astèrix a l’origen del Mithe’.