Els llebrers: Companys àgils i molt ràpids

Un gos llebrer (Getty images)

Els llebrers, gossos de companyia i caçadors nats, són una raça amb molta elegància i agilitat. Originaris d’Anglaterra, aquests animals són reconeguts per la seva estructura lleugera i un esvelt aspecte atlètic. Amb un cos allargat, potes fines i una cua llarga, semblen estar dissenyats per a la velocitat. El seu pelatge curt i brillant varia en colors, d’un sol color o amb taques i marques distintives. El cap allargat i les orelles caigudes contribueixen a la seva aparença distingida.

Amb una alçada mitjana que oscil·la entre els 55 i 75 centímetres a l’espatlla, aquests gossos es destaquen per la seva velocitat extraordinària. Són considerats els atletes del món caní, amb la capacitat de superar terrenys difícils amb gràcia i eficiència.

Quant al temperament, els llebrers són animals afectuosos i lleials amb els seus propietaris, però també poden mostrar-se reservats amb desconeguts. Són coneguts per la seva natura independent i intel·ligent, cosa que fa que la seva educació sigui essencial des de ben joves. Aquesta raça gaudeix de l’aire lliure i de l’exercici, per la qual cosa necessita un estil de vida actiu per a mantenir-se feliç i saludable.

Tot i tenir un fort instint per a la caça, els llebrers poden ser compatibles amb altres animals si s’han socialitzat des de petits. Amb una introducció adequada, poden conviure harmoniosament amb altres mascotes.