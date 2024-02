Educació, prepotència o masclisme?

Omar El Bachiri. Psicòleg

La societat està canviant més ràpidament que la cultura i, consegüentment, els seus hàbits i costums s’interpreten malament. Igualment, també hi ha una petita part de la societat amb la pell massa fina i treu de context qualsevol paraula o gest. S’ofèn per qualsevol cosa que no estigui en la seva mateixa línia i, per tant, segons el que diguem o fem podem ser vistos com a gent educada, prepotent o, fins i tot, masclista.

És una confusió comportamental i que en moltes ocasions esdevé una font de conflictes. Paral·lelament, també està la igualtat entre sexes i què gràcies a la voluntat política s’està aconseguint i cada vegada hi ha menys diferències socials entre homes i dones.

Però, tot i la cerca de la igualtat, si un home cedeix el pas a una dona en l’ascensor, li obre la porta de l’oficina, del cotxe, l’ajuda a carregar qualsevol objecte pesat, etc., quin concepte s’utilitzarà per a definir les seves accions: educat, prepotent o masclista?

De la mateixa manera, com s’interpretarà si li vol pagar un beure o un menjar? Es considerarà prepotència, educació, galanteria o masclisme? Es pot interpretar què està presumint de guanyar més diners què ella i ho vol demostrar pagant la factura o s’interpretarà com un gest galant i que si tornen a quedar, la pagarà a ella? Són preguntes que queden en l’aire i depenent del context i lloc, agafaran una connotació o un altre.

Tot dependrà de l’educació rebuda, de les creences adquirides i, sobretot, de l’ambient social en el qual s’interactua. No és igual obrir la porta a un conegut que a un desconegut, com tampoc és igual parlar de diners amb els amics que amb els companys de feina, tot i que el comportament és el mateix. Intentar ser educats i tenir una conversa agradable parlant sobre la quantitat de diners guanyats l’últim any o del nostre nou vehicle, sense importar-nos si ho estem fent davant d’homes o de dones. Entenem que tots som iguals i per tant, no hi ha discriminació salarial per la mateixa feina feta.





