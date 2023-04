Els corredors ultrafondistes Pau Capell i Clàudia Tremps són els caps de cartell de la 6a Jorma Urban Trail

Presentació de la 6a edició de la Jorma Urban Trail (comuee)

El vestíbul del Prat del Roure, a Escaldes-Engordany, ha acollit, aquest matí de dijous, l’acte de presentació de la 6a edició de la Jorma Urban Trail que, enguany, comptarà amb els corredors professionals catalans en curses de llarga distància Pau Capell (guanyador de l’ultra trail de Montblanc 2019) i Clàudia Tremps (2a classificada de l’ultra trail de Montblanc 2022).

De fet, ambdós atletes han estat presents en la roda de premsa de presentació de la cursa (Clàudia Tremps ho ha fet via telemàtica) que espera arribar als 320 inscrits de la passada edició. A dia d’avui, hi ha un centenar d’inscrits, però l’organització assegura que les inscripcions s’animen sempre a darrera hora, ja que els corredors es volen assegurar de la previsió meteorològica del dia de la cursa.

La Jorma Urban Trail també es caracteritza pel seu component solidari. Enguany, l’organització ha volgut col·laborar amb l’associació AMARE (Associació de Malalts Reumàtics, Fibromiàlgics i de la Síndrome de Fatiga Crònica) que rebrà 1 euro de cada inscripció.

A més dels caps de cartell de la 6ª edició de la Jorma Urban Trail, la roda de premsa també ha comptat amb la presència del president d’AMARE, Manel Fernández, el gerent de la FAM, Ludovic Albós, el vicepresident de la Federació Andorrana de Ciclisme, Àlex Bellera, el representant d’Events Elit, Gaspar Pellicer, i el conseller d’Esports i TIC del Comú d’Escaldes-Engordany, Josep Batalla.

La 6a edició de la Jorma Urban Trail es disputarà el pròxim 6 de maig i entre les novetats de la prova destaca novament la 2a edició de l’Escaldes Urban Bike. Una prova que consistirà en una cronoescalada de 8 quilòmetres amb 600 metres de desnivell que partirà del Prat del Roure fins al llac d’Engolasters. La prova servirà per proclamar el campió del Campionat d’Andorra de contrarellotge.

Alhora, es continuarà comptant amb la combinada, que es podrà realitzar individualment, per parelles i/o parelles mixtes i es desenvoluparà entre matí i tarda. La combinada tindrà un recorregut de trail running de 21 quilòmetres més una ascensió amb bicicleta de 8 quilòmetres fins a Engolasters.

Respecte a la prova de trail running, aquesta presenta quatre recorreguts diferents (21 km-10 km-5 km-3 km) per tal que hi participin des dels corredors més experimentats fins a les famílies que vulguin compartir l’afició per la muntanya. Tots els recorreguts tindran sortida i arribada al Prat del Roure i amb aquesta cursa de muntanya es dona el tret de sortida a la Copa d’Andorra de curses de muntanya.

Les inscripcions es poden realitzar a través del web: https://eventselit.com/travesses-de-muntanya/urban-trail-bike-combinada/ i es tancaran el pròxim 4 de maig.