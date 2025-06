Els comuns harmonitzaran les ordinacions d’accés al medi natural

La Reunió de Cònsols celebrada aquest dimarts (Comú de la Massana)

Un dels principals acords de la Reunió de Cònsols celebrada aquest dimarts, 17 de juny, ha estat la decisió d’unificar les ordinacions de regulació d’accés al medi natural, passant de set normatives a un únic marc regulador. D’aquesta manera es facilitarà el coneixement de les normes en els diferents camins tant als usuaris com als banders, que han de vetllar per les bones pràctiques al medi.

Com ha explicat la cònsol major de la Massana, Eva Sansa, el primer pas serà analitzar les set ordinacions per a fusionar-les en un únic document, unificant criteris i agafant el millor de cadascuna. Sansa ha posat com exemple dels avantatges que suposarà, la pràctica de les motos de trial, ja que es clarificaran els camins on tenen permès accedir.

D’altra banda, avui dimarts han comparegut davant els cònsols els representants de la nova Junta del Col·legi d’Arquitectes. Tant Sansa com el cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, han remarcat el nou tarannà de la nova junta i la bona predisposició per a trobar solucions a problemàtiques que poden afectar els comuns. De fet, els cònsols s’han compromès a elaborar un llistat sobre els neguits dels diferents equips comunals perquè el Col·legi d’Enginyers hi pugui treballar. Segons González, s’han restablert els ponts de diàleg que mancaven amb l’anterior equip.