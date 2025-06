El campus d’estiu de piragüisme exhaureix les places disponibles

Marisa Sánchez, presidenta de la Federació Andorrana de Canoa i Caiac (FACC)

El Campus d’Estiu de piragüisme organitzat per la Federació Andorrana de Canoa i Caiac (FACC) i el departament d’Esports del Comú d’Andorra la Vella ha exhaurit totes les places disponibles. L’activitat, adreçada a infants de 10 a 13 anys, es durà a terme del 25 al 29 d’agost. “Estem molt contents d’haver assolit el màxim nombre de places disponibles, perquè és una mostra de com el nostre esport està arrelant al país”, valora Marisa Sánchez, presidenta de la FACC.

Tot i la demanda, no s’ha pogut ampliar el nombre de dies per qüestions logístiques. “Ara mateix no hi ha al país un espai on poder remar, i això fa més difícil la gestió. Estem treballant perquè Andorra disposi d’una zona estable d’entrenament”, afegeix.

El campus inclou activitats de 9 a 17 hores amb dinar i servei de recollida a l’Estadi Comunal