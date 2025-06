El jove artista emergent, Àlex Orona, publica divendres el seu nou single “Destiempo” acompanyat d’un videoclip

Ja hi ha data per a la publicació del nou single del jove artista andorrà, Àlex Orona. Serà aquest divendres, dia 20 de juny. Aquesta figura emergent presenta “Destiempo”, un treball que reuneix algunes de les passions d’Orona com són la dansa i la interpretació juntament amb el cant. El públic podrà comprovar les habilitats de l’artista a través de les diferents plataformes TikTok, Amazon Music, YouTube, Spotify, etc.

El tema “Destiempo” està produït per Oriol Plana i Roger Argemí, a Barcelona. Es pot considerar una cançó pop amb matisos índies que tracta sobre quedar-se estancat en els records d’una antiga relació i com la superació d’aquesta relació mai acaba per cicatritzar. També es tracten altres elements personals com la sinceritat que s’ha de tenir amb un mateix.

“Destiempo” és un treball escrit i composat pel propi Àlex Orona i ve acompanyat d’un videoclip gravat per Claudia Herrán, en una nau de l’Hospitalet de Llobregat. Aquest videoclip fusiona la dansa, en aquest cas un duet, amb el missatge que la cançó pretén transmetre. La peça està coreografiada per Adrià Juárez, ballarí i professor de dansa de recorregut prestigi a Catalunya, i juntament amb la imprescindible figura de l’artista i ballarina vendrellenca, Clàudia Bargalló, com a representació humanitzada d’aquest record que mai marxa i es queda en un constant bucle.